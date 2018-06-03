中航國際(00161-HK)「孫公司」武漢天馬增資建二極管

中航國際控股(00161-HK)公布，公司非全資附屬公司天馬微電子股份(000050董事會議決向其全資附屬公司武漢天馬微電子增資人民幣85億元(相當於約104.9億港元)，以建設第6代低溫多晶硅有源矩陣有機發光二極管(LTPSAMOLED)生產線二期項目(武漢)。

項目總投資額將預計為145億元人民幣(相當於約179億港元），其中85億元人民幣(相當於約104.9億元)將由天馬以向武漢天馬注資的方式撥付，而餘下60億元人民幣(相當於約74.07億港元)將由武漢天馬以銀行借款撥付。天馬將透過內部資源及融資撥付85億元人民幣(相當於約104.9億港元)的注資。

第6代LTPSAMOLED生產線二期項目(武漢)為建設內容涵蓋在現有土地上擴建現有廠房及相關配套設施、開展淨化室內裝修及氣站擴容工程、購置相關生產設備及擴大第6代LTPSAMOLED生產線產能規模(基板尺寸1500mm×1850mm)。

項目建成並投產後，將達致每月生產2.25萬張柔性AMOLED顯示面板的產能，使第6代LTPSAMOLED生產線項目和項目每月生產合共3.75萬張柔性AMOLED顯示面板。項目建設期預計25個月項目總投資額。

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