西南證券2018年6月十大金股出爐：醫藥佔三席

西南證券策略團隊發布研報，推薦2018年6月十大金股。具體個股名單如下：

商貿零售：青島金王

(股票代碼：002094.SZ)

1、化妝品市場規模增速顯著，且上升空間巨大；

2、美麗轉身，打造顏值經濟產業圈：線上線下渠道+多品牌策略；

3、顏值產業數字化供應鏈和科技服務平台建設。

食品飲料：晨光生物

(股票代碼：300138.SZ)

1、植提物龍頭，行業空間巨大；

2、辣椒紅、辣椒精快速增長，且具備強定價能力；其他品類高速增長，市場份額快速增長；

3、棉籽類業務扭虧為盈。

輕工制造：太陽紙業

(股票代碼：002078.SZ)

1、環保力度持續加強，產能不斷擴張；

2、木漿級紙張漲價後價格穩定，噸紙盈利能力明顯增強；

3、近期黏膠短纖進入旺季，價格開始反彈；

4、生活用紙開始銷售，紙尿褲也上市，增加盈利增長點且估值上修。

輕工制造：帝歐家居

(股票代碼：002798.SZ)

1、產能擴張+營銷網絡優化；

2、收購瓷磚巨頭歐神諾，豐富公司在高端建材領域布局；

3、歐神諾工程業務占比50%以上，工程業務未來三年都有望保持高速增長。同時產能大幅擴容，產能瓶頸消除。

紡織服裝：江南布衣

(股票代碼：3306.HK)

1、中國設計師服裝市場的領跑者，收入和凈利潤增長迅速；

2、設計師品牌細分行業在整體服裝市場中潛力巨大；

3、優質穩定設計師團隊，多品牌戰略與粉絲經濟運營構築核心競爭力。

交通運輸：韻達股份

(股票代碼：002120.SZ)

1、預計全年業務量增速和收入增速保持在35%-40%；

2、投訴率連續保持低位，軟實力進一步提升；

3、市占率持續提升，2018年有望進一步提升。

醫藥生物：辰欣藥業

(股票代碼：603367.SH)

1、大輸液量價齊升，全年銷量增長估計10%，塑瓶持續提價增厚業績；

2、首仿藥溴芬酸鈉滴眼液和獨家塑針右美托咪定新進醫保處於高速放量階段；

3、以紅黴素軟膏為代表的低價藥持續提價，顯著增厚業績彈性。

生物醫藥：恒瑞醫藥

(股票代碼：600276.SH)

1、以艾瑞昔布和右美為代表的多個產品進入新版醫保，未來即將獲批品種也將獲益；

2、阿帕替尼快速放量+制劑出口將迎來爆發期為公司業績增長亮點；

3、創新步伐加快，19K、瑞格列汀等多個創新藥研發進展順利。

醫藥生物：智飛生物

(股票代碼：300122.SZ)

1、四價+九價HPV疫苗批簽發順利，2018-2019年將明確爆發；

2、代理五價輪狀病毒疫苗即將完成審批，可為公司貢獻4億元左右凈利潤；

3、在研品種儲備豐富，中長期動力十足。

計算機：寶信軟件

(股票代碼：600845.SZ)

1、業務穩健增長，經營質量提升；

2、IDC業務業績拐點來臨，資本助理推進公司戰略落地。

來源：證券時報APP

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