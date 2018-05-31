銀保監會就《外資保險公司管理條例實施細則》公開徵求意見

中國銀保監會5月30日錶示，正對《中華人民共和國外資保險公司管理條例實施細則》(下稱《實施細則》)進行修改，目前已形成徵求意見稿，現向社會公開徵求意見。

從徵求意見稿來看，《實施細則》修訂的方向與這一輪我國金融業加速對外開放内容及最新發布的《保險公司股權管理辦法》相契合。此次修訂大緻圍繞三大内容展開：提升外資在合資人身險公司中的持股比例上限，降低合資及獨資保險公司分支機構的設立門檻，以及明確與規範外資保險公司股權變更行為。

首先，外資在合資人身險公司中的持股比例上限將由過去的50%調整至51%。這也是此輪保險業加速對外開放舉措中的關鍵一條：對外資人身險公司外方股比被放寬至51%，3年後不再設限。1%的突破背後，意味著外資將在合資人身險公司中掌握控股權與話語權。

其次是合資及獨資保險公司分支機構設立門檻或降低，申請手續或簡化。根據之前的規定：合資、獨資保險公司以最低註冊資本2億元設立的，在其住所地以外的每一省、自治區、直轄市首次申請設立分公司，應當增加不少於2000萬元的註冊資本;外資保險公司申請設立分支機構，應當具備上一年度償付能力充足、提交申請前連續2個季度償付能力均為充足等條件。

最後是明確與規範外資保險公司股權變更行為。今年3月，原保監會發布《保險公司股權管理辦法》，明確了投資入股保險公司之前的規則、成為保險公司股東之後的規則以及股權監督管理規則。與之相契合的是，對外資保險公司股權管理的規範，也是此次《實施細則》修訂的一大方向。

涉及這方面，在此次修訂中新增加了一些規定。主要包括：外資保險公司至少有1家經營正常的保險公司作為主要股東。如果進行股權變更，變更後至少有1家經營正常的保險公司作為主要股東。外資保險公司主要股東自取得股權之日起5年内不得轉讓所持有的股權。外資保險公司主要股東擬減持股權或退出中國市場的，應履行股東義務，必要時及時補充資本，保證保險公司償付能力符合監管機構要求。

上述提及的“主要股東”是指，持有資本總額或者股份總額50%以上的;或單一持股比例最大的;或持有資本總額或者股份總額不足50%，但對保險公司經營管理有重大影響的。

業内人士錶示，《實施細則》的修訂，有利於促進外資保險公司在華進一步發展。尤其是設立分支機構申請手續的簡化，滿足了外資保險公司的普遍訴求，預計外資保險公司在華投資布局將提速。

來源：上海證券報

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