PayPal的中國想法

結合匯款和跨境支付，成為PayPal在中國新的想象力。

手機控們，在北京到巴黎約8000多公里航程的飛行途中，如何熬過這難挨的近十個小時？

一個緩解焦慮，重新連接線上世界的可能方法是：打開手機Wifi，連接到航空公司提供的無線熱點，如果足夠幸運，手機瀏覽器跳轉刷新後，你將會遇到一系列賬戶登陸和付款流程，隨著你的信用卡被劃去數十元，順利的話，「叮」，一條微信消息彈窗適時蹦了出來。

完成這樣的一次高空上網，涉及問題眾多且技術覆雜。其中一個環節是，如何讓花出去的人民幣以合適匯率兌換成外幣，付給網絡提供方後，最終保證你有足夠的流量上網？

這就是PayPal在做的事，無論萬米高空的空客飛機，海淘客癡迷的跨境購物網站eBay，乃至遊戲迷甘願為之剁手的Steam商店，有支付的地方，就有這家公司藍白相間的六字母Logo。

1998年誕生的在線支付鼻祖PayPal起源於一個野心勃勃的創業計劃：支付是一種普遍需求，但是市場尚未提供相應的技術解決各種形式的支付需求。ATM和信用卡過「重」，支票尤其繁瑣，它們都無法處理個人對個人的支付。

斯坦福畢業生彼得·蒂爾(Peter Thiel)和他的創業夥伴們意識到其中的商機，他們試圖建立一個「統治世界」的金融操作系統——PayPal，它最早運行於Palm掌上電腦中，其中的一項功能就是供人們轉賬。

創業者們巧妙設計了自己的商業模式。最初，用戶因補貼和優惠費率吸引而來，接著，人們嘗試將PayPal用於eBay的拍賣交易，較低的費率受到中小商家的歡迎，這些讓PayPal的增長達到了驚人的程度，其後PayPal一路高歌猛進，將更多的商戶和消費者吸引到自己的支付體系裏來。

2002年，eBay以15億美元收購PayPal，但由於在隨後，eBay電商業務表現不佳的情況下，增長最好的都是靠收取手續費獲得收入的 PayPal 業務。2014年，eBay與PayPal拆分。

「我們趕上了電子支付的時代，」時任eBay首席執行官約翰·多納霍(John Donahoe)在向投資者宣布分拆PayPal決定時說。為了更靈活地應對電子支付市場的挑戰，PayPal完成從eBay的剝離，尋求更大範圍的合作夥伴。

一度，作為動詞，PayPal成為時髦的網絡支付的代名詞，這種品牌形象支撐著公司的成長。歷經競爭對手、欺詐者、平台商的重重圍剿後，至今，PayPal已成為一家市值近1000億美元的支付巨頭。2018年，這家公司在《財富》美國500強中排名第222位，而上一年的排名則是264。

「2017年，PayPal全球支付總額為4560億美元，其中移動支付總額達到了約1550億美元，」PayPal亞太區首席執行官兼高級副總裁Rohan Mahadevan告訴界面記者，「去年，PayPal業務總量的增長達到21%，實際上，我們的移動支付業務增長已經達到了52%。」

Rohan Mahadevan試圖以此說明PayPal在擁抱移動支付時代：「這意味著全球已經有很多人開始使用移動支付，中國就是其中一個典型市場。」

移動支付時代的未來是不是真的屬於PayPal，這很難說，至少在中國，主角屬於騰訊和阿裏巴巴，兩者在中國幾乎形成了絕對的寡頭局面，讓這家海外支付公司可能很難找到更進一步的市場機會。

好消息是，全球市場的成績讓PayPal有了一個更準確的定位。目前，其在中國的業務主要為跨境電商，即幫助中國商戶把商品和服務出口至全球各地，並完成收結款，以及幫助中國消費者購買到全球各地的商品和服務。進一步說，跨境電商業務主要包含兩大塊：支付是PayPal的起家業務，包括快速情景支付；此外還有其他一些幫助企業的增值服務。

舉例來說，一位商戶把杯子賣到法國，法國客戶支付給商戶後，在收款前商戶首先需要通過銀行的各種審批，要求商戶展示營業年限、營業執照、盈利狀況、賬戶裏要求儲蓄金、保證金等等麻煩的事情。但是通過PayPal，商戶可以在一分鐘之內完成這筆從法國到中國的交易。

顯然，結合匯款和支付的跨境支付，成為PayPal在中國新的想象力。

PayPal總裁兼首席執行官丹·舒爾曼(Dan Schulman)曾對支付寶和微信支付讚賞有佳，而Rohan Mahadevan則是如是闡述PayPal與後兩者在中國的直接關系的，「PayPal主要是針對跨境貿易業務，而支付寶和微信支付側重於中國境內支付，所以我們涉及的領域是不一樣的，可以同時滿足不同的客戶需求。」

「雖然說支付寶和微信支付也在擴展海外業務，但是其主要目的是為中國國內的消費者海外購買提供支付服務。實際上PayPal為全球超過1800萬的商戶提供支付解決方案也恰巧能夠彌補他們目前在海外發展存在的不足。」他強調，中國是PayPal的一個「非常重要且快速增長的市場」。

2017年7月27日，PayPal與百度達成戰略合作。根據協議，中國消費者將可以在中國境內通過百度錢包，在PayPal的國際商戶中進行購物和付款。丹·舒爾曼在聲明中表示，通過與百度的合作，PayPal的1800萬國際商戶將有更多機會接觸到數以百萬計的中國消費者。同時，PayPal希望通過合作，以擴大PayPal平台的覆蓋面。

PayPal表示，75%以上的零售商與其有合作關系，PayPal為各種各樣的客戶都提供了最優支付體驗，希望在中國跨境電商交易構建開放、中立的第三方支付平台。類似的合作夥伴協議還包括中國銀聯、阿里巴巴速賣通等。「實際上，我們對此保持一個開放的態度，對任何一個平台，只要這個平台上有商戶銷售產品，我們都願意與之合作。另一方面，通過我們，中國商戶可以接觸到我們全球2.37億消費者，這是一個強大的購買力。」Rohan Mahadevan說。

正如《財富》雜志指出，該公司與中國企業的合作，都是以跨境交易為核心所搭建起來，「跨境交易是PayPal能夠在中國提供附加值的業務領域」，其中既包括中國消費者與全球商戶的連接，也有海外消費者對中國跨境電商的購買。

「就我個人而言，PayPal最大的競爭對手仍然是現金。因為到目前為止全球仍有85%的交易為現金交易。」Rohan Mahadevan說，他認為，現金和信用卡依然是實體店付款時的經常性選擇。消費者們並沒有被說服，人們並不認為用手機在收銀機那兒支付比用信用卡更快、更安全。

「這也就意味著，如何把那些使用現金進行交易的人轉化成使用數字支付交易的人，或者說電子交易的人，有著一個潛在、巨大的機遇。所以對我們來說如何找到最好的方式來和比較低效率的現金交易進行競爭，是目前比較大的挑戰。」

以產品為例，PayPal.Me是該公司應對挑戰而推出的新產品之一，其產品形態為一則鏈接，用於實現在微信、Facebook和WhatsApp等社交平台上迅速完成收款。

這或許是面對未來線下交易、移動支付挑戰的應對之舉，但又何嘗沒有受到中國同行們帶來的一些啟發？盡管PayPal留在中國的團隊最大的業務就是跨境電商的配套服務，但中國支付行業的激烈變化仍被其看在眼中，「我們做了很多信用卡事情，但在移動支付上，他們比我們先進得多。」丹·舒爾曼說

來源：界面

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