九號運通(00009-HK)：公司因賣方未能達成溢利保證而註銷可換股票據

九號運通(00009-HK)公布，公司所收購Ever-Grand Development Limited全部已發行股本49%，其2017年財年純利100.8萬港元，低於2017年財年保證金額，差額5289.2萬港元。

根據正式買賣協議，就未能達成2017年財政年度溢利保證而言，賣方應於2018年5月31日支付公司等同差異金額的款項。倘賣方未能於2018年5月31日或之前支付公司差異金額，公司有權藉註銷2017年財政年度以託管方式持有的可換股票據中具有相同本金額的可換股票據以抵銷差異金額。公司應於相關註銷後5個營業日内將2017年財政年度以託管方式持有的餘下可換股票據退還予賣方。

截至2018年5月31日止及於本公布日期，集團併無接獲差異金額的付款。因此，於2018年6月1日，公司註銷2017年財政年度以託管方式持有的可換股票據中本金額5289.2萬港元的可換股票據以抵銷差異金額，併會根據正式買賣協議條款將2017年財政年度以託管方式持有餘下本金額100.8萬港元的可換股票據退還予賣方。

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