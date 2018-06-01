【顧得投顧】(3030德律)創收盤新高囉

◆盤勢分析

今天大盤開低走高，一舉突破了 10900 點的大關，有機會再度挑戰萬一的關卡。終場大盤上漲 74 點，以 10949 點作收，量能為 1359 億元。

個股關鍵報告 (00636 中國 A50、3438 類比科) 續抱。(8033 雷虎、4943 康控 - KY) 股價有轉強的味道，續抱。(6123 上奇) 今日強勢股。引進互聯網 DNA，跨足雲端等未來產業，且 Q1 每股盈餘為 0.81 元，年增 80%，未來展望持續樂觀。 (防守價為 49.5 元)(2362 藍天) 今日強勢股。Q1 處分轉投資及匯兌盈餘，稅後每股盈餘一口氣來到 1.52 元，不僅是 5 年來的單季新高，更一舉超越去年全年度的 1.12 元。且未來營運展望持續樂觀。 (防守價為 30.8 元)(3030 德律) 今天創收盤新高囉。全球積極推動工業 4.0，生產製造自動化，讓檢測設備大廠德律預期今年會有大幅度成長的機會。Q1 EPS 0.91 元，大幅優於去年同期 0.32 元，且 4 月再繳出 0.28 元的表現，累計今年前 4 越 EPS 已達 1.19 元。 (展望持續樂觀，有機會往七十元靠攏。)

今日多方關鍵 K 系統股票: 8033 雷虎、00636 國泰中國 A50、3030 德律、3438 類比科、4943 康控 - KY、2362 藍天、6123 上奇。

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)

