【顧得投顧】國際貿易戰一觸擊發

◆盤勢分析

短線還要震，波段仍是多

美股週四震盪！主要還是國際間的消息影響，而這種消息短線無法快速獲得解決，所以震盪在所難免，把握一個原則衝高不要追即可，而盤中可留意標的可參考 LINE，盤後追蹤資料可看ＦＢ【台股龍捲風】，教學影片可看 YOUTUBE【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：今日日 KD 死亡交叉收斂，指數上漲 74.12 點，週 KD 黃金交叉，代表波段多行情還在，6 月份會有新主流出現

利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，指數出現震盪走高 (主因拉台廣達、大立光、國巨)，類股就留意【矽晶圓】【3D 感測】【PCB】【散熱】【電競遊戲】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，所有的行情都是波浪起伏，一浪接一浪，一波接一波，指數持續震盪，個股表現為主

產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (高 600)，5483 中美晶 (高 142)，6182 合晶 (高 71.5)、3532 台勝科 (高 169)，3707 漢磊 (高 39.5)、3016 嘉晶 (高 73.3)，此族群漲過一輪了，短線震盪，留意量縮不跌得再次進場訊號

PCB：6153 嘉聯益、6141 柏承、 2367 耀華、3037 欣興、4939 亞電、8039 台虹、2313 華通、3645 達邁、5469 瀚宇博、6191 精成科、5439 高技 (+0.5)、5349 先豐、5475 德宏、5340 建榮、1815 富喬

3D 感測：3105 穩懋 (+8)、2455 全新 (+3)、8086 宏捷科 (+1.3)，3374 精材、3059 華晶科、5351 鈺創、3406 玉晶光 (+20)

散熱：3017 奇鋐、3653 健策、3324 雙鴻、3540 曜越、6230 超眾、6591 動力，此族群在 3C 產品要薄要快下，暑假期間億有題材性，可開始留意

【電競及遊戲】：6111 大宇資 (+0.5)、6169 昱泉、6180 橘子 (+0.9)、3293 鈊象、3546 宇峻、3083 網龍、5478 智冠 (+1.2)、2376 技嘉 (+0.8)、2377 微星 (+1.5)、3540 曜越

新的一年，將出現大規模波動！並且出現牛熊並存，多空都能賺的現象！！可積極參與行情，祝 2018 年新年行大運，萬事如意！