保利文化(03636-HK)擬設立私募投資基金以收購鄭州保利房地産15%股權

保利文化(03636-HK)公布，於2018年6月1日，公司(作為基金擬投資者)與保利文化産業基金(作為基金管理人)訂立《盛世華章-啓航私募投資基金基金合同》，擬共同成立盛世華章-啓航私募投資基金，以直接或間接收購鄭州保利房地産15%的股權。根據基金合同，公司將認購人民幣5500萬元投資基金份額，併向保利文化産業基金支付不超過人民幣165萬元投資基金管理費用。

於2018年6月1日，公司與保利文化産業基金訂立股權收購協議。據此，於投資基金存續屆滿後，公司同意購買，而保利文化産業基金同意出售鄭州保利房地産15%的股權，對價合計為不超過人民幣12425萬元(包含公司認購投資基金份額的人民幣5500萬元及投資基金管理費用人民幣165萬元)。於收購事項完成後，公司將直接持有鄭州保利房地産15%的股權。

鄭州保利房地産為一家於2015年8月在中國註冊成立的有限責任公司，註冊資本為人民幣7億元。鄭州保利房地産的主要業務包括房地産開發、建造、銷售、出租和管理自建商品房及配套設施。

公告稱，收購事項有利於公司的文化地産融合戰略的重要布局、推動公司做大做強。

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