三大法人賣超34億元 外資續砍電子三雄 反手敲進面板雙虎

台股今 (31) 日因被動元件及矽晶圓族群出現拉回，所幸台積電及金融領軍撐盤，終場上漲 53.79 點，以 10874.96 點作收。三大法人部分，外資及陸資賣超 28.74 億元，外資自營商賣超 0.8 億元，投信賣超 6.2 億元，自營商自行賣超 1.43 億元，自營商避險買超 1.51 億元，合計賣超 34.87 億元。外資續砍電子三雄，反手敲進面板雙虎。

期貨部分，三大法人則是同步偏多，外資加碼多單 4165 口，淨部位多單回升到接近 4 萬口，來到 39572 口；投信回補空單 317 口，淨部位空單來到 24261 口；自營商回補空單 383 口，淨部位空單降到 2322 口，合計三大法人加碼多單 4865 口，淨部位多單為 12989 口。

外資今天賣壓持續湧撲向金融股及電子權值股，其中外資賣超前 10 名，金控股依然包辦了 4 檔，包括第一金、兆豐金、新光金及中信金，另外玉山金、華南金、合庫金、國票金等，也均遭外資賣超。

電子權值股也見到外資賣壓，緯創、和碩、旺宏、廣達、仁寶、中華電、京元電子、欣興、晶電、遠傳等，外資賣超張數也均超過 2000 張。

電子三雄部分，台積電遭外資連 6 賣，不過今天賣超僅 160 張，較前 2 天都超過萬張的賣壓明顯縮小，反倒是外資對鴻海賣壓加大，連 2 天賣超，大立光也遭外資連 2 賣。

ETF 部分，外資中止連續 2 天賣超台灣 50，轉為買超；至於台灣 50 正 2，外資也是中止連續 2 天賣超，轉為買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 2 天買超。

外資集中市場買超第 1 名友達，買超張數 18754 張，第 2 名晶電中信 7B 購 06，買超張數 16000 張，第 3 名群創，買超張數 12694 張，第 4 名晶電統一 7B 購 01，買超 12500 張，第 5 名晶電中信 7B 購 07，買超 9947 張，6 到 10 名依序為，永豐金，買超 9517 張；晶電國泰 7B 購 01，買超 9500 張；華新，買超 8161 張；晶電統一 82 購 02，買超 7500 張；元大台灣 50 反 1，買超 7390 張。

外資集中市場賣超第 1 名為亞太電，賣超張數 20863 張，第 2 名第一金，賣超 19289 張，第 3 名兆豐金，賣超 16333 張，第 4 名臺企銀，賣超 15803 張，第 5 名新光金，賣超 11901 張。6 到 10 名依序為，彰銀，賣超 10720 張；緯創，賣超 10549 張；鴻海，賣超 9474 張；中信金，賣超 9461 張；和碩，賣超 8771 張。

法人表示，外資今天賣壓減小，不過就買賣超細目來看，電金權值股賣壓相對沉重，顯示內資仍是目前撐盤要角，就整體來看，明天開始將進入 5 月營收公布期，預料營收佳績股也將成為資金湧入標的，至於指數仍將維持緩步向上走勢，繼續測試 11000 點。