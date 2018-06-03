〈觀察〉逐筆交易要上路 散戶不被痛宰的2大關鍵

台股現貨交易現行「等 5 秒才撮合一次」的制度，大舉落後國際主要股市，金管會終於決議逐筆交易明 (2019) 年底全面上路，但是，對投資人尤其是散戶來說，保護機制的配套措施將是新制度上路前最重要的功課，除了金管會建置擬真交易平台，各券商的交易系統設備等級將是 2 大關鍵。

目前台股交易為「集合競價」，也就是每 5 秒撮合一次，各大券商每 5 秒會來撮合一次投資人委買、委賣單據，然而手腳慢、趕不上送出委託單的投資人，只能等待下一個 5 秒的集合競價；若未來逐筆交易上路，只要券商一掛出委買單，所有人都可以看見這張單「打算用多少價格買進多少張」，接下來就是比投資人委託、券商搶單的速度。

集合競價與逐筆交易示意圖。(圖：證交所）

逐筆交易新制度將提供 6 種下單選擇，是委託種類依據 2 種想要的價格方式「限價或市價」，以及 3 種下單方式「當日有效、立即成交或取消、全部成交或取消」，排列組合產生 6 種委託選擇。

更重要的是，有「委託改價」功能，主要就是為了減少取消委託的比例。這是以往沒有的制度，以前只能修改下單數量，未來將可直接修改限價，而不用取消委託單、再重新下單，可望增添交易效率。

集合競價與逐筆交易比一比。（圖：證交所）

雖然，證交所針對逐筆交易上路的遊戲規則已準備好了，但是外界擔心的是，逐筆交易把台股推向高頻交易市場後，第一個戰場就是內、外資投資人的「設備戰」，外資客戶都是專業投資人，設備勢必將遠優於散戶，雙方雖在同一個市場上交易，但散戶可能只有被宰的份，就像打線上遊戲，散戶拿步槍對戰外資的雷射槍一樣，以為自己在場上廝殺，其實殊不知畫面 lag 很久，早已被殺掉。

因此，為了讓散戶適應新制度，金管會研擬建置擬真交易平台，讓散戶模擬下單；也由此可見，即便交易平台都熟悉了，各券商交易系統設備的等級，將是牽動散戶是否可以不被宰的關鍵。

對散戶投資人來說，各券商的系統建置、演算法乃至風控，都環環相扣，才足以成為散戶的保護傘，因為有時候即使主機連線速度最快，也不代表就能贏，包括後端的交易處理以及風控檢核都要夠快，才有機會旗開得勝，在短時間內消化高頻率的交易。

整體來說，逐筆交易上路後，法人、外資可能會從事高頻交易，去搶瞬間的價差，交易筆數可能大量增加，抽單或取消下單的情況可能也會常見，券商的系統應該考量到投資人的投資策略模組與交易需求，建置客製化的交易環境，才是競爭的利器，而這恐怕也將使大型券商與中小型券商的比拚更朝兩極化分進，形成大者恆大、而不利中小型券商的隱憂。