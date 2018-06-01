川普關稅新政致國內鋼價飆升！美國商界坐不住了

川普的關稅 「大刀」 向盟友砍去，歐盟、加拿大、墨西哥迅速回應，將採取反擊報復措施。美國一眾「躺槍」的企業和行業發出警告稱，川普政府對美國盟友徵收鋼鋁進口關稅的決定，將擾亂全球貿易體系，導致削減投資和裁員。

鋼價飆升 許多農民被「趕絕」

由於歐盟和墨西哥等國紛紛將美國農業作為報複目標，美國農業行業組織「農場主支持自由貿易」（Farmers for Free Trade）警告聲明最為典型。該組織表示：

川普政府的決定將給美國農業新增數十億美元的關稅成本，由於被排斥在國際市場之外，許多美國農民將被「趕上絕路」。

同時，鋼鋁高關稅的導致原材料成本飆升，讓美國製造商也坐不住了。根據標準普爾 Global Platts 的數據，基準鋼鐵價格今年西北歐上漲 2％，東南亞上漲 8％，美國則上漲 37％。基準美國鋁價今年上漲 12％。美國金屬製造商和使用者聯合會表示：

限制原材料供應，對最親密的貿易夥伴徵收高關稅，直接傷害美國製造商。

英國《金融時報》稱，今年初美國對其他國家徵收關稅，以及對川普政府本周行動的預期，已經導致美國鋼鐵用戶成本大幅增加。

美國汽車製造商聯盟表示，去年占美國鋼鐵需求 27％的汽車和卡車行業，（由於鋼鐵成本飆升）面臨喪失國際競爭力的威脅。

化學工業也是用鋼大戶之一。美國化學理事會主席 Cal Dooley 表示，鋼鐵成本上升可能會迫使計劃中價值數十億美元的項目被推遲或者取消。

此外，增加的鋼材成本正逐漸轉嫁給客戶。

農業和建築設備公司 Deere 首席財務官 Rajesh Kalathur 上個月表示，材料成本已經超過了該公司今年的預期，「主要是因為美國鋼鐵價格上漲」，但由於該公司產品需求旺盛，他有信心在價格上漲和成本下降相結合，將會「抵消通膨」。

美國鋼鐵生產商川普政府加征關稅的決定表示歡迎。美國鋼鐵協會主席 Tom Gibson 稱，感謝川普總統「採取行動確保鋼鐵部門保持強大」。

損害盟友關係，將重蹈「大蕭條」覆轍 ？

除了商界利益受損，在許多美國政界和研究人士看來，川普此舉也有對美國國家利益大為有害。據新華社 6 月 1 日報導，美國多方人士警告鋼鋁關稅將損害美國與盟友關係，並可能重蹈上世紀 30 年代美國「大蕭條」的覆轍。

美國凱托學會貿易政策分析師西蒙 · 萊斯特認為，由於世貿組織訴訟通常要花費很長時間，歐盟、加拿大和墨西哥都會迅速對美國鋼鋁關稅採取反制措施，這導致更新北美自貿協定談判更加困難，並損害歐美貿易關係。

美國外交學會高級研究員愛德華 · 奧爾登表示，鋼鋁關稅措施將破壞美國與盟友之間的貿易合作。他警告，如果川普政府對進口汽車的國家安全調查導致進一步加征關稅，美國與盟友之間的貿易衝突將劇烈升級。

美國國會眾議院籌款委員會主席凱文 · 布雷迪 5 月 31 日發表聲明，批評鋼鋁關稅將損害美國就業以及美國對歐盟、加拿大和墨西哥等重要貿易夥伴的出口。

美國內布拉斯加州共和黨參議員本 · 薩斯 5 月 31 日也在聲明中指責鋼鋁關稅是「愚蠢」的做法，並警告貿易保護主義是造成上世紀 30 年代美國「大蕭條」的重要原因，川普政府不應重蹈覆轍。

盟友們將採取報復措施

美國商務部長羅斯 5 月 31 日表示，美國將從 6 月 1 日開始對歐盟、加拿大和墨西哥的鋼鋁產品分別徵收 25% 和 10% 的關稅。此舉遭到歐盟、加拿大和墨西哥的迅速反對，各方紛紛表態將對美國鋼鋁關稅採取報復行動。

這三個經濟體在 2018 年第第一季占美國鋼材進口總量的 44％。

歐盟委員會主席容克表示，歐盟將實施對摩托車和花生醬等美國產品徵收關稅的計劃。

墨西哥表示，將對美國鋼鐵、豬肉、蘋果、葡萄和藍莓等一系列產品徵收報復性關稅。

加拿大方面稱，將對美國的鋼鋁產品以及日用消費品等徵收報復性附加關稅，總價值約為 128 億美元。