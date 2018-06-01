〈美歐貿易戰〉美股有望反彈？道瓊期指一度漲逾120點

美歐貿易戰情勢升溫，導致昨日美股收跌，今 (1) 日美股盤前交易中，指數期貨走揚，道瓊期指一度漲逾 120 點。

台北時間週五晚間 6 點 17 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 121 點 (0.50%)，標普 500 期指上漲 0.46%，那斯達克期指上漲 0.30%。

根據 CNBC 報導，美國日前宣布，6 月 1 日起，對自歐盟、加拿大、墨西哥進口的鋼鐵、鋁材，分別徵收 25% 與 10% 的關稅。

上述國家隨即展開報復，揚言將對美國實施規模達數十億美元的關稅；市場憂心，美國與他國之間的貿易爭端，恐演變為全球貿易戰，昨日美股三大指數收黑。

週四道瓊工業指數收跌 251.94 點 (1.02%)，至 24415.84 點；標普 500 指數下跌 18.74 點 (0.69%)，至 2705.27 點；那斯達克指數收跌 20.34 點 (0.27%)，至 7442.12 點。

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 曾言，即使鋼鋁關稅已實施，美歐之間的談判，仍可繼續進行。

美國與歐盟的貿易關係緊張，除鋼鋁關稅問題外，川普還打算禁止德國豪華車，進入美國市場。