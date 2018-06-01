德意志股價跌歷史新低 遭S&P降級至BBB+

據外電媒體報導，德國最大間銀行德意志銀行 Deutsche Bank (DB-US) 一年多前早已被列入美國聯準會 (Fed) 的「黑名單」，使得週四 (31 日) 收盤下跌 7.15% 至每股 9.16 歐元，達歷史新低。

德意志股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

據了解，其實德意志一年多前已秘密的被聯準會貼了「麻煩狀態」的標籤。

消息傳出後，德意志新執行長 Christian Sewing 出來滅火表示：「德意志目前的融資充足、正與外部檢查單位做內部改善、針對美國業務正積極調整並未有撤離的打算、而受監察的問題資產佔不到德意志總資產的十分之一」。

執行長 Sewing 計劃將德意志的全球人力從目前的 9.7 萬人，減少至 9 萬人，試圖逆轉德意志的處境。

據 FDIC 統計去年最後一季至今年第 1 季「問題銀行」總資產規模，從 139 億美元攀升至 564 億美元，而相差的 421 億美元，正好與德意志銀行的市值吻合。FDIC 的「問題銀行」評級代表該行有破產危機。

綜觀美股金融股基本面，美國銀行今年第 1 季獲利大增，共有 70% 美國銀行業提升了利潤。FDIC 數據顯示，目前「問題銀行」數量為 92 間，是 2008 年以來新低。

此外，國際評級單位 S&P 也已於週五 (1 日) 將德意志的評級從「A-」降至「BBB+」，至投資級的倒數第三位。S&P 寫道，德意志銀行中、短期內無法完成重整。