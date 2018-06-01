日本與歐盟發表聯合聲明 反對美國進口限製措施

據日媒報道，5月31日，日本和歐盟(EU)在巴黎召開負責貿易事務的部長會議，就美國特朗普政府的鋼鐵等進口限製發表聯合聲明稱“這不是以國家安全為依據就可以被正當化的”。聲明指出，若美國對汽車也啓動進口限製，將影響全球貿易，導緻市場混亂。

日本經濟産業相世耕弘成和歐盟貿易委員馬爾姆斯特倫達成了協議。相關事項在日美歐會議上告知了美國貿易代表辦公室(USTR)代表萊特希澤。據悉，萊特希澤的反應是註意到了日歐的關切。

會後接受採訪的世耕表示擔憂說，進口限製“可能會瓦解多邊貿易體製”。據悉在日美歐會議上，世耕向美方要求將日本排除在鋼鐵和鋁製品進口限製適用對象之外。日本和歐盟還就今後在與美國的磋商中攜手應對達成了一緻。

報道稱，此舉意味著日歐明確表態，有意聯手對抗特朗普政府的保護主義貿易政策。

今年3月8日，美國基於“232調查”結果，宣布對進口鋼鐵加徵25%的關稅，對進口鋁産品加徵10%的關稅。美國總統特朗普稱，做出這一決定是因為進口鋼鐵和鋁産品危害美國“國家安全”。

日本從一開始就被列為適用對象，而歐盟到5月底暫時被豁免。美國政府5月31日宣布將對歐盟等適用進口限製，歐洲則計劃對美國製品徵收報復性關稅。

來源：中國新聞網

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