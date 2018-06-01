遠大醫藥(00512-HK)斥19億收購劑型外用藥業務

遠大醫藥(00512-HK)公布，5月31日，公司擁有99.84%之非全資擁有附屬公司遠大醫藥(中國)斥資15.513億元人民幣(約19.152億港元)，向運佳遠東賣方購入上海運佳黃浦制藥100%股本權益。收購代價將會由集團以現金支付，其中包括向控股股東中國遠大之非全資控股附屬公司上海遠大產融投資管理配售2.37億股新股，每股認購價5.2元，籌約12.3億元。內部資源以及其他財政資源(包括但不限於其他集資活動)以作支付代價。遠大醫藥正與若干潛在的配售代理商談配售股配售最多1.31億股新股事宜。

上海運佳黃浦制藥是目前中國大陸地區規模最大、劑型最全的外用藥生產之一，是一個知名非處方藥品牌，全部產品中非處方藥佔比超過90%，非處方藥分銷網路遍佈中國二十九個省區，其中明星產品「信龍」牌開塞露於2017年佔據中國市場的市場份額約48%，其中約 90%之銷售來自零售市場。在目標公司生產經營的近六十個品種中，有八個國家基本藥物，50%以上為國家醫保目錄品種。

完成後，上海運佳黃浦制藥與集團將在資源整合方面將實現協同效應。上海運佳黃浦制藥儲備的兒童專用開塞露、異型包裝開塞露等高附加值產品將借助集團的非處方藥直銷團隊在全國進行推廣和促銷，有利於快速為受眾接受並迅速實現市場覆蓋。上海運佳黃浦制藥的苯紮溴銨溶液和複方硼砂含漱液等獨家品種，為醫院臨床必需產品，市場潛力巨大，將借助集團的直銷團隊全面開展學術推廣，有利於快速實現市場覆蓋。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)