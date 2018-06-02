前財經主播跨界當作家 揭曉年輕人低薪困境原因

年輕人 22K 低薪困境一直是社會重要議題，曾擔任財經新聞主播的朱楚文，以不到 30 歲的年紀，就中英文訪問過讓百位全球科技、經濟巨擘等領袖，並將訪問內容集結成冊，揭曉年輕人低薪困境真相，其實與近年各國政府以救經濟為名，瘋狂印鈔票的原因有關。

書中藉訪問諾貝爾經濟學獎得主沙金特（Thomas J. Sargent），他指出，各國政府瘋狂進行量化寬鬆，印鈔票救經濟，間接造成年輕一代的財富被轉移，成為越存錢越窮的世代。

諾貝爾和平獎得主、窮人銀行創辦人尤努斯（Muhammad Yunus）博士更點出，全球經濟問題不是經濟不成長，而是盲目生產追求 GDP 數字成長，造成生產過剩、資源浪費，並且忽略貧富不均現象，造成經濟數字與民眾感受脫鉤。

書中也探討最近當紅的比特幣、人工智慧、大數據對未來世界變化的趨勢，並收錄投資界巨擘新興市場教父馬克 ‧ 墨比爾斯、商品大王羅傑斯（Jim Rogers），以及科技領袖安謀執行長賽門 ‧ 席格斯 (Simon Segars)、品牌教父前 LV 總裁文森白斯汀(Vincent Bastien) 等智慧精華，點出台灣企業太過謙虛反而品牌吃虧的弊病，並透過一則又一則的採訪故事，結合作者日常生活觀察的採訪後記，希望能在混亂變化多端的時代，為年輕人發聲找出路。

《全球頂尖領袖親授的 17 堂課》以淺顯易懂的敘事方式，搭配生動的故事，涉足經濟學、資訊學、管理學、貨幣學、投資學等領域；朱楚文對低薪困境的觀點超越世代對立與經濟不景氣，為現今厭世代發聲平反，議題從貨幣戰爭、談至比特幣、大數據、資訊安全，內容紮實精彩，獲得科技界和財經界好評。