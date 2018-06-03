台塑四寶本周將談Q3展望 聚焦對國際油價走勢看法

台塑四寶將於下周三 (6 日) 舉辦 5 月業績說明會，除公布 5 月營收表現外，也將說明本季與第 3 季營運展望，此外，國際油價近 1 個月以來走勢動盪，倫敦布侖特原油更在 5 月中旬一度漲破 80 美元，台塑化 (6505-TW) 對國際油價走勢觀察預期也將成為焦點。

台塑四寶 4 月合併營收共 1397.56 億元，月增 0.4%，年增 26.2%，四寶營收營收均較去年同期成長逾 1 成，其中以台塑化最為亮眼、年增 4 成。展望第 2 季，四寶均認為營收將優於或持平第 1 季，而台化 (1326-TW) 則對後市展望審慎樂觀，看法相對保守。

從最新產品報價來看，台塑主力產品之一 PVC 受惠印度多座工廠歲修，產能減少，價格上揚；而 SM 由於庫存水位偏低，加上適逢歲修潮，市場供給仍吃緊，價格可望持續上揚，台化將因此受惠。

國際油價部分，台塑化總經理曹明 5 月初時曾指出，影響油價因素眾多，包括政經局勢與熱錢炒作等，預期國際油價不太可能上看 80 美元。

不過，受到美國恢復對伊朗的經濟制裁等地緣政治因素影響，近 1 個月以來油價走勢動盪，倫敦布侖特原油更在 5 月中旬一路走高、衝破 80 美元，接著又在美國原油產量創新高等因素影響下走跌，預期在下周台塑四寶業績發表會上，國際油價走勢將成為關注焦點之一。