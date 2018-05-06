〈觀察〉進口SUV席捲台灣車市 本土車商學會打「進口牌」應對

近年休旅車 (SUV) 在國內外車市掀起一股銷售旋風，而這股熱潮在進入 2018 年後更越來越盛，今年車商不僅是要在 SUV 一決勝負，比較特別的現象是，在國產車市買氣持續遭進口車搶市壓抑下，本土車商正積極導入進口 SUV 車款，來強化營運成長動能。

去年國內 SUV 在台銷售台數近 13.7 萬台，占車市比重高達 31.9%，是首次突破 3 成，10 大銷售車款就有 5 款是 SUV，SUV 銷售買氣熱絡更延續到今年，看準此趨勢，國內外車商預計今年要導入的新車款多為 SUV，SUV 已呈現百花齊放的市況，其中，最受矚目的是由本土車商和泰車 (2207-TW)、裕日車 (2227-TW) 引進的豪華車款。

和泰車 TOYOTA 最為人所知且長年高居 SUV 銷售王的車款 RAV4 是日系進口車，不過，近來竄出的則是 LEXUS NX 和 RX，特別是 NX 透過僅逾 160 萬元的訂價策略取得高度成功，光是 3 月就熱銷 1147 台，刷新單月銷售紀綠，且目前還有高達 800 張訂單尚等待交車，成為 LEXUS 主力，也為和泰車增添成長動能。

而看準 SUV 的成長力道強勁，和泰車已規劃年底將再推出 LEXUS 全新跨界休旅 UX，預計能再創銷售新紀錄，和泰車總經理蘇純興日前曾直言，今年主要的成長力來自 LEXUS。

裕日車 NISSAN 今年雖有 X-TRAIL 改款和全新車型 KICKS 將推出，然而近期聲量最高的是甫發表的 INFINITI QX30，由於定價僅 168 萬元起，與 NX 正面交鋒，裕日車認為對比同類型的豪華小型休旅售價多在 200 萬左右，QX30 可說是物美價廉，成為今年帶動 INFINITI 品牌成長主力。

此外，裕日車第 4 季還將發表 QX50，INFINITI 品牌討論度有越來越高的態勢。

至於由三陽 (2206-TW) 旗下南陽代理的韓系品牌 HYUNDAI 中小型休旅 KONA，預計第 3 季推出，不過，不同於原本國產的計畫，今年已確定先透過進口方式導入，顯然南陽同樣要打出進口牌來搶 SUV 市場。

從進口車買氣蓬勃成長下，可看出台灣車主購買力並不弱，由於進口車在台銷售占比已高達 4 成，顯然國內傳統車商也嗅出國內消費者購車風向，正積極透過引進更多的進口車型，鞏固營收成長動能。