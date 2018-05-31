政局擔憂緩解 義大利銀行股大漲2%

受益於義大利危機緩和、成立聯合政府可能性上升，義大利股債齊漲，歐洲股市普遍高開，歐元升破 1.17 關口，日內漲超 0.3%。

繼前一交易日大幅反彈後，周四義大利富時 MIB 指數高開 0.4%，漲幅一度接近 1%。購買巨額義大利公債的義大利銀行也喜出望外，義大利銀行股指數今天大漲 2%。

歐洲 STOXX 600 指數高開 0.1%。 英國富時 100 指數高開 0.2%。法國 CAC 40 指數高開 0.2%。 西班牙 IBEX 指數高開 0.3%。 德國 DAX 指數高開 0.1%。

個股方面，歐洲汽車股幾乎全線下跌。戴姆勒、寶馬、保時捷盤初分別跌 0.8% 左右，此前媒體報導川普向馬克龍承諾阻止德國豪華車企進入美國。歐洲主要經濟體中，目前只有德國股市下跌，跌幅現為 0.52%。

受益於市場風險情緒下降，意公債殖利率大幅回落，10 年期義大利公債殖利率日內跌 27 個基點，報 2.78%。義大利 / 德國 10 年期公債殖利率差收窄到 239 個基點；義大利五年期 CDS 降 19 個基點至 233 個基點。

不過，已成驚弓之鳥的義大利股市，一度被多空情緒交替主導，市場走勢略顯動盪，義大利富時 MIB 指數一度吐盤初漲幅，轉為下跌 0.4%。

義大利持續兩個多月的政治僵局，是此次歐洲金融市場動盪的根源。近日，義大利危機再度迎來一線轉機。

義大利媒體 Corriere della Sera 稍早報導稱，義大利可能組建一個有五星運動黨參與的聯合政府。原義大利央行副行長 Pierluigi Ciocca 可能代替疑歐主義經濟學家薩沃納（Paolo Savona）出任財政部長，而薩沃納可能在義大利反建制派政府下擔任外交部長職務，令該國組建聯合政府的可能性上升。

現年 81 歲的薩沃納被一些歐洲媒體稱為「堅定的歐洲懷疑論者」，稱他對馬斯特里赫特條約和歐元持強烈批評立場。他在其著作《如同夢魘和幻夢》（Like a Nightmare and a Dream）中將單一貨幣稱為「德國籠子」。

路透社昨日報導稱，五星運動黨領袖 Luigi Di Maio 呼籲撤回薩沃納關於新一屆政府中財政部長的候選資格，以促成成立聯合政府。此後，義大利債券殖利率走高，歐元兌美元升至兩日新高。

不過，到目前為止，義大利北方聯盟黨仍拒絕參加任何沒有薩沃納擔任核心要員的政府。

事實上，對義大利可能成功組建聯合政府的結果，市場並不一致看好。彭博社甚至稱，成立聯合政府失敗還不是最壞的結果，出現一個財政上不負責任、立場反歐盟的右翼政府才是。