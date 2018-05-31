「白衣騎士」來了？黑石「堅決表態」現在願意買義大利資產

義大利的政治危機引爆該國股債雙殺，其債務高懸驟然令市場擔憂下一場歐債危機將重演，甚至擔心重新大選會被視為義大利退出歐元區的公投預演。

但已經有不少投資界的重要人物指出，市場很可能是反應過度了。最新一位態度堅決的「白衣騎士」要屬全球最大的獨立另類資產管理機構、管理資產規模近 4500 億美元的黑石集團。

其總裁兼首席營運官 Jon Gray 周三在出席德意志銀行舉辦的全球金融服務會議上，建議大家抄底義大利市場，並稱現在就願意買入義大利資產，因為從價格上看更有利可圖。

他認為，義大利危機可能創造了買入機會，之前應激下跌的資產類別都有抄底機遇。黑石集團不會改變對義大利或歐洲的長期策略，他不認為歐盟或歐元區會就此解體，因為歐洲各國有更大的動機待在一起，但也不否認義大利危機或令歐洲經濟增速放慢，市場波動性也會加大。

他提到，黑石集團在 2016 年英國脫歐公投之後的第 10 天，就作出決定進軍英國房地產市場，買入了好幾個上億英鎊的倉庫資產。因為黑石傾向於關注一國的長期價值，而非短期市場波動。

他認為義大利反映出了歐盟更深刻的挑戰，即光組成貨幣聯盟但沒達成財政聯盟是困難的，此類爭議也將延續下去，為投資歐洲市場創造了風險溢價。

華爾街見聞曾提到，雖然市場還在爭先恐後拋售義大利資產，全球債基巨頭 Western Asset 已經開始對義大利債券空頭部位進行獲利了結操作，認為意債殖利率將在一個更合理的水平企穩。

周三勉強過關的義大利公債拍賣也給市場一枚「定心丸」，總規模近 56 億歐元的拍賣平均殖利率創四年新高，但衡量市場需求的中標倍數也創下至少 3 月底以來最高，對義大利長債的需求更旺盛，顯示市場情緒或已經出現了轉折，投資者重新關注義大利危機帶來的投資機遇。

義大利富時 MIB 股指在周二創下 2017 年 1 月以來最大單日跌幅後，周三漲逾 2%。兩年期義大利公債殖利率最深跌 115 個基點，至 1.49%，周二曾在 2013 年以來首次突破 2%，漲幅為 1992 年以來最大。10 年期意債殖利率也重回 3% 的關口下方，被猛烈拋售的義大利銀行類股實現反漲。