歐央行4月會議紀要：歐元區經濟前景不確定性上升 經濟增長或進一步放緩

台北時間 5 月 24 日周四晚間，歐洲央行公布 4 月貨幣政策會議紀要。

會議紀要顯示，歐元區經濟前景不確定性已經上升，經濟增長可能進一步放緩，但政策制定者仍相信經濟增長面臨的風險大體平衡，增長依舊穩固且廣泛。

紀要公布後，歐元 / 美元短線上下波動近 20 點，後回到會議紀要發布前水平附近。

今年第一季，受惡劣天氣、歐元走強和罷工等因素影響，歐元區經濟增速回落，是 2016 年第二季以來的最低增速。

儘管如此，歐央行委員們仍對歐元區經濟信心滿滿。會議紀要顯示，委員們相信歐元區經濟增長依舊強勁，通膨壓力繼續上升，因此歐洲央行或將在今年年底前結束資產購買計劃。

但英國《金融時報》卻認為，歐元區疲軟的經濟增長或令歐央行推遲退出 QE，市場也在推遲他們對歐央行將在 2019 年晚些時候升息的預期。

路透社也看到，歐央行委員認為，經濟放緩或許意味著首次升息的時間晚於目前的預期，且整體利率走勢趨緩。其原因在於，歐央行幾乎無法承受金融環境的大幅收緊。

作為結束資產購買的先決條件，有委員認為歐洲央行接近實現通膨可持續性調整，但大多數委員對此並不認同。

歐央行預計，今年剩餘時間內，通膨率將徘徊在 1.5% 左右，仍遠低於歐央行 2% 的目標水平。但也有部分委員認為，受油價上漲影響，通膨或將在未來幾個月內飆升。

值得注意的是，歐央行還針對義大利的政治不確定性提出了特別警告。

義大利大選之後，或將形成一個反建制聯合政府，其核心提議為增加政府支出。

歐央行表示，

委員們達成了廣泛共識，認為有必要強化尊重現有財政規則，也加強重建財政緩衝，尤其是對那些政府債務水平較高的國家。

而債務問題一直是義大利的「心腹大患」。目前義大利負債總額占 GDP 的 132%，為歐盟之首。

華爾街見聞旗下 WEEX 此前介紹，義大利尤其受益於歐洲央行的量化寬鬆政策，因為其是歐洲市場債券發行最多的一個國家。在歐洲央行的 QE 之中，其購買的義大利債券在大約 3000 億歐元，在此期間，義大利的債券發行量漲了三倍。

此外，歐央行也頗為關注貿易保護主義。會議紀要稱，

與全球因素有關的風險，包括保護主義加劇的威脅已變得更加突出，需進行監督。