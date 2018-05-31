【華冠投顧】二極體接棒演出

◆ 劉彥良 盤後分析

義大投危機稍解，全球股市反彈，台股亦收漲 53 點，成交量方面則因 MSCI 調整盤後生效尾盤爆大量，一口氣放大到 2369 億元。

除了歐洲政經外，美中貿易戰、川金會將成為 6 月份的重頭戲，研判這些事件難以造成大波瀾，而且就算和平收尾對股市來說的激勵程度也有限，整體來看下個月還是難脫盤局，盤面依然會是個股表現，資金集中在少數族群。

市場焦點還是在漲價題材股，無論是 3016 嘉晶、3707 漢磊、8043 蜜望實還是 6182 合晶，這些 5 月以來帶會員操作的個股都還在創新高，但是這個月以來真的漲很多，主力逢高今天也有逢高獲利了結的跡象，所以投資朋友也要和我們一樣懂得分批收割見好就收。

不過同樣是具有漲價題材的二極體倒是開始接棒演出，在指標股 2481 強茂率先創高後，今天 5425 台半、8255 朋程、5305 敦南、5425 統懋甚至 6573 虹揚全面大漲，漲勢整齊。早盤我們也帶全國會員卡位了其中一檔【兩岸窗口】，並於 9:50 分在 Line 上面公布線圖讓投資朋友一起逢低進場共襄盛舉，終場這檔個股漂亮收在漲停，第一時間猜到這檔個股的投資朋友也都享受到一天就賺超過半根停板的喜悅。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估