商務部：中方談判的大門始終敞開 6月30日前將宣布外商投資負面清單

商務部發言人高峰周四表示，中方談判的大門始終是敞開的。目前，美方工作團隊已於 30 日下午抵達北京。未來幾天，美方 50 餘人的團隊將與中方團隊就具體落實中美雙方聯合聲明共識展開磋商。我們始終認為，中美在經貿領域有著廣泛的共同利益和廣闊的合作空間，應該求同存異，合作共贏。

針對此前美國對海外在美投資限制的決定，高峰迴應稱，美國對投資的限制不符合世貿組織規定。中國將評估美國對投資限制的影響，保留對美國限制投資的做法採取應對行動的權利。



另外，高峰還表示，中國將在 6 月 30 日前宣布外商投資負面清單，將在更多領域放寬對外國投資的限制。

昨天李克強總理主持召開國務院常務會議要求，今年 7 月 1 日前要完成修訂出台外商投資准入負面清單工作。

此次國常會還推出了一項下調關稅的新政，決定自今年 7 月 1 日起進一步降低日用消費品進口關稅，包括服裝、家電、洗滌護膚品、加工食品等品類的進口關稅均將有不同幅度下調。

商務部 31 日例行發布會全文實錄如下：

各位記者朋友，大家上午好。歡迎大家參加商務部例行新聞發布會。今天我首先有四條資訊需要向大家主動進行通報。



一、「一帶一路」經貿合作最新進展情況



今年以來，「一帶一路」經濟合作不斷深化，取得積極成果。



一是與沿線國家貿易投資合作不斷加深。今年 1—4 月，中國與沿線國家貨物貿易進出口額 3891 億美元，年增率增長 19.2%；對外非金融類直接投資 46.7 億美元，年增率增長 17.3%；對外承包工程完成營業額 242 億美元，年增率增長 27.7%。



二是區域經濟一體化進程加快。與格魯吉亞自貿協定正式生效，與毛里求斯舉行首輪自貿協定談判，與歐亞經濟聯盟簽署經貿合作協定，中巴自貿區第二階段談判繼續推進。



三是重大項目取得積極進展。亞吉鐵路開通商業營運，瓜達爾自由區正式開園，蒙內鐵路運行情況良好，中白工業園一期起步區基礎設施完工，中國老撾磨憨 - 磨丁經濟合作區、中國哈薩克斯坦霍爾果斯國際邊境合作中心等建設加快推進。截至 4 月份，中國在沿線國家建設境外經貿合作區 75 個，累計投資 255 億美元，入區企業超過 3800 家，上繳東道國稅費近 17 億美元，為當地創造就業近 22 萬個。



二、關於 2017 年國家級經濟技術開發區主要經濟指標



根據商務部的統計，2017 年，全國 219 家國家級經濟技術開發區（以下簡稱國家級經開區）積極踐行新發展理念，總體發展態勢穩中向好，主要經濟指標年增率均保持增長。



2017 年，219 家國家級經開區實現地區生產總值 9.1 兆元，年增率增長 9.9%，增幅高於同期全國平均水平（6.9%）3 個百分點，占同期國內生產總值比重為 11%。其中，第二產業增加值 6.1 兆元，年增率增長 6.1%，增幅與同期全國平均水平（6.1%）持平，占同期全國第二產業增加值比重為 18%；第三產業增加值 2.8 兆元，年增率增長 17.3%，增幅高於全國同期平均水平（8%）9.3 個百分點，占同期全國第三產業增加值的比重為 6.7%。



2017 年，219 家國家級經開區實現財政收入 1.8 兆元，年增率增長 15.9%，增幅高於全國同期平均水平（7.4%）8.5 個百分點，占全國財政收入的比重為 10.3%；實現稅收收入 1.6 兆元，年增率增長 12.2%，增幅高於全國同期平均水平（10.7%）1.5 個百分點，占全國稅收收入的比重為 10.9%；實現進出口總額 5.6 兆元，年增率增長 17.5%，增幅高於同期全國平均水平（14.2%）3.3 個百分點，占同期全國進出口總額比重為 20.1%。



下一步，商務部將按照產城融合、二三並舉，創新創業、招商引智，體制優化、精簡高效的發展方向，繼續推動國家經級經濟技術開發區轉型升級，實現高質量發展。

三、關於上海合作組織區域經濟合作的有關情況



上海合作組織不僅是絲綢之路經濟帶建設的重要平台，而且連接海上絲綢之路，聯動亞歐兩大市場。上合組織成立 17 年來，經貿領域合作取得令人矚目的成就。



一是貿易往來更加緊密。2017 年我與上合組織成員國貿易總額 2176 億美元，年增率增長 19%。其中中方出口 1503 億美元，年增率增長 15.1%，中方進口 673 億美元，年增率增長 28.5%。2018 年第一季貿易額繼續保持良好的增長勢頭，增幅達到 20.7%。中國與各成員國貿易商品結構逐漸優化，機電產品和機械設備的比重不斷提高。



二是投資與承包工程成果豐碩。截至 2018 年 3 月底，我對上合組織成員國各類投資存量約為 840 億美元，多個大型能源、礦產和工業製造項目順利推進；我在上合組織成員國工程承包累計營業額達到 1569 億美元，一大批公路、電站、管線工程成為區域示範性項目。



三是互聯互通取得積極進展。《上合組織成員國政府間國際道路運輸便利化協定》成效，中 - 吉 - 烏公路全線貫通，中國 - 中亞天然氣管線和中哈、中俄原油管道建成營運，中歐班列常態化高效運行, 上合組織區域內初步形成涵蓋公路、鐵路、油氣和通信的複合型基礎設施網路，進一步拉緊成員國間的利益紐帶。



四、第三次中國 - 中東歐國家經貿促進部長級會議和第四屆中國 - 中東歐國家投資貿易博覽會有關情況。



第三次中國 - 中東歐國家經貿促進部長級會議將於 2018 年 6 月 6 日至 7 日在寧波舉行，第四屆中國 - 中東歐國家投資貿易博覽會將於 6 月 8 日至於 11 日在寧波舉辦。屆時，中國和中東歐 16 國負責經貿事務的部長級官員將出席有關活動，圍繞「深化 16+1 經貿合作」的主題，就深化「一帶一路」和「16+1 合作」框架下中國與中東歐國家貿易、投資、互聯互通、產能、金融、電子商務、中小企業等領域合作進行深入探討。商務部將會同寧波市政府, 於明天上午 10 點鐘在這裡舉行專題新聞發布會，到時將向大家介紹詳細的情況。



以上就是我需要向大家主動通報的有關資訊，下面我願意回答記者朋友們提出的問題。

【中國國際電視台記者】: 這個星期二就是 29 日美國白宮發表聲明，表示將會對價值 500 億美元中國商品徵收高達 25% 的關稅，並且說在本月的 15 日之前將會公布具體的貨物清單，具體的措施將會在之後馬上實施。請問發言人，這是否意味著美國再次挑起中美貿易戰，中方對此作何回應，中方下一步將會有什麼具體舉措，是不是也會公布相應的貨物清單？

【高峰】: 對於美方的有關舉措，我們已經表明了中國的立場，美方此時出台針對中國的貿易投資限制措施，既出乎中方的意料，又在我們的預料之中。 一直以來，中方始終堅持互利共贏的理念，努力維護中美經貿關係的健康穩定發展，維護世界經濟復甦的勢頭，我們希望中美經貿合作能夠造福兩國人民，不願看到中美經貿摩擦升級。同時，我們也有信心、有能力、有經驗捍衛中國人民的利益和國家核心利益。謝謝。

【鳳凰衛視記者】: 針對美國白宮這份聲明，原定計劃中美國商務部長羅斯訪華，是否按原計劃進行？中方又對新一輪的磋商有什麼樣的預期和立場？

【高峰】: 中方談判的大門始終是敞開的。目前，大家可能已經知道，美方的工作團隊已經於昨天下午抵達北京，未來幾天，美方大約有 50 人的工作團隊將與中方團隊就具體落實中美雙方聯合聲明共識進行磋商。我們始終認為中美在經貿領域有著廣泛的共同利益和廣闊的合作空間，應該求同存異、合作共贏。希望美方能夠與中方相向而行，積極推動落實聯合聲明的有關共識，使中美兩國業界、消費者、中美兩國經濟以及世界經濟都能從中美經貿合作中真正受益，造福兩國人民和世界人民。謝謝。

【中新社記者】: 還是關於這份聲明，美國說要從 6 月 30 日起對華實施投資限制和出口管制，請問商務部對此有何評價？

【高峰】: 我們也注意到美方擬出台的有關措施。中方認為，美方的這些措施不符合世貿組織的基本原則和精神。中方將對美方的舉措以及相關的影響進行認真評估，並保留採取相應措施的權利。謝謝。

【央視記者】: 今年上合組織峰會將在經貿領域達成哪些成果和共識？

【高峰】: 自去年 6 月份，中方接任上合組織主席國以來，中方與各成員國共同努力，積極推動區域內貿易便利化、服務貿易、電子商務、跨境運輸、海關資訊交換、中小企業和智庫交流等多領域務實合作取得新的突破。本次青島峰會是上合組織擴員以後的首次峰會，我們將會同各方一道，秉持「上海精神」，努力在經貿領域推動以下成果：

一是努力凝聚共識，發出響亮的共同聲音。繼續弘揚「上海精神」，謀求共同發展，強調完善全球治理、鞏固多邊貿易體制的重要性。

二是持續發力，推動貿易便利化進程。按照上合組織成立之初確定的「三步走」的目標，支持進一步完善貿易便利化機制和法律基礎。

三是共繪藍圖，注入新的合作動能。印度和巴基斯坦的加入為區域經濟合作帶來新鮮的血液和新的動力。各方有望在加強中小微企業合作、發展服務貿易、促進電子商務、加強經濟智庫合作等方面達成更多的共識。

上合組織成員國將攜手共同努力，積極推動青島峰會在經貿領域達成令人鼓舞的共同舉措，將區域經濟合作提升到新的水平，為本地區人民帶來更多的福祉。謝謝。