瑞銀報告：蘇黎世物價冠絕全球 北京上海居中遊

北京時間31日消息，瑞銀財富管理公司近日發布2018年《價格與收入》報告，比較全球77個大城市的物價及收入水平。調查結果顯示，蘇黎世物價水平冠絕全球，北京上海分列第46和47位，在77個城市中處於中遊。

排名前十的城市依次為：蘇黎世、日内瓦、奧斯陸、哥本哈根、紐約、東京、米蘭、倫敦、芝加哥、赫爾辛基。

在亞洲城市中，東京排名最高，位居第六位;首爾名列第16位;台北和香港分列第32和33位。

在收入水平方面，前10城市依次為：日内瓦、蘇黎世、盧森堡、洛杉矶、哥本哈根、奧斯陸、紐約、邁阿密、維也納、芝加哥。

東京排名第11，在亞洲城市中最高，香港排名第29、台北排名第33，首爾排名第38，上海和北京分列第58和62位。

購買力方面，前10城市依次為：洛杉矶、蘇黎世、邁阿密、日内瓦、盧森堡、芝加哥、多倫多、麥納麥(巴林首都)、香港、紐約。東京名列20位，台北26，首爾38，上海和北京分列第61和62位。

瑞銀報告中列舉一個例子：購買一部iPhone X，蘇黎世人需工作4.7天，紐約6.7天，香港9.4天，而北京是39.3天。

在工作時間方面，香港、台北、東京這三座亞洲城市包攬前三。北京和上海分列第59和63位。

來源：新浪財經

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