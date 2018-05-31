浙江民宿超1.6萬家 帶動近10萬農民創業就業

由浙江省旅遊局編寫的《浙江民宿藍皮書2017》30日在杭州發布，藍皮書顯示，截至2017年底，浙江省民宿已達16233家，全省民宿總床位超過15萬張，參與就業創業農民近10萬人。

藍皮書數據顯示，2017年浙江省民宿經營前總投資192.6億元，直接營業收入超過53.5億元。其中，當地居民利用自有房屋進行自主經營的共14447家；專業投資機構或外來人員以租賃或合作等方式經營的民宿有1786家。

據了解，浙江省旅遊局在2017年3月就全面啓動民宿統計調研工作，併開發使用“民宿動態管理信息系統”，相繼完成了11000餘家民宿的信息採集工作。同時，根據系統填報過程出現的問題及填寫進度，深入全省民宿發展重點地區和集聚區進行抽樣調查，糾偏填報數據、調整分析模型。

近年來，浙江省通過實施“萬村整治、千村示範”工程、“五水共治”等環境整治措施，全省鄉村環境持續美化，為民宿産業發展提供了良好環境和肥沃土壤。

此外，浙江自2016年開始陸續發布《關於確定民宿範圍和條件的指導意見》等文件，為民宿産業發展保駕護航。如今，民宿産業已經成為浙江鄉村産業興旺和農民增收緻富的新增長級。

來源：新華網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)