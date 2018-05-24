聯想全年淨虧損1.89億美元 比市場預估的慘

聯想集團 (0992-HK) 今 (24) 日發佈 2017/2018 財年第四季報告暨年報。資料顯示，聯想集團第四季營收 106 億美元，市場預估 98.1 億美元；第四季度淨利潤 3300 萬美元，市場預估 1.138 億美元。

2017 年全年營收 454 億美元 (僅次於 2014/2015 財年的 463 億美元)，市場預估 443.8 億美元；全年淨虧損 1.89 億美元，市場預估 1.466 億美元。

金融界援引聯想集團公告稱，轉型的成效推動集團全年收入回復增長，達 3 年以來的最高水準；集團全年收入為 454 億美元，年增 5%；

季內，經營業績強勁而獲利能力年增 2.55 億美元，連續第二季改善；全年經營業績年增 9600 萬美元，經營業績是除稅前溢利但不包括重組費用及出售物業所得收益。

個人電腦和智慧設備業務持續保持強勁，全年收入回復增長，季內除稅前溢利率回升至 5%。

季內，數據中心業務轉型導致收入較上年同期強勁增長 44%，連續第二季度年增長，季虧損收窄。

移動業務在一些新興市場面臨挑戰，但在拉丁美洲和北美洲持續表現良好；新財年會集中減少虧損。

隨著市場迅速步入智慧物聯網的時代，於新財年成立了「智慧設備集團」，結合個人電腦和智慧設備業務以及移動業務，加快運算及通信技術的融合，以及數據中心的雲技術，將為集團帶來了獨特的競爭優勢。

截至今 (24) 日中午，聯想股價下挫 0.26%，報港幣 3.82 元。