港交所李小加：A股入摩對內地、香港以及國際市場三方獲益

港交所行政總裁李小加稱，MSCI終於第一次將A股接納進MSCI全球新興市場指數是一個里程碑，A股市場今天已變成全世界第二大的股票市場，但目前還未能與國際完全接軌，而這次是具有巨大象徵性意義的第一步。

李小加表示此次入摩對A股、國際市場以及香港市場來說都是一件值得高興的事。對A股來說，儘管目前還只是一小步，一旦邁出去之後未來就會大踏步繼續走出去。他期望今後A股納入指數將會有更大規模、更大幅度以及更快節奏，最終將這個世界第二大市場全部納入到全球股票市場中。

李小加亦為國際市場感到高興，因國際市場知道A股發展到現時的巨大規模後很多人都願意參與，但目前國際市場被動資金日益龐大，其投資安排需要根據指數被動推進，而隨著未來被動資金成為全球資本市場最主要力量，MSCI這樣代表國際市場的標誌性指數將A股納入國際市場體系中，對被動資金來說有重要意義。

而從香港市場角度來看亦是一大喜事。李小加稱今天所有的一切都離不開香港市場，儘管內地市場發展巨大，但由於內地與國際市場在交易結構、法治、規則以及交易文化上有巨大差異，無法做到無縫對接。而在港交所聯合上交所、深交所開發的互聯互通機制使得MSCI今日將A股納入指數變成可能，因為此次入摩完全按照深港通和滬港通標的下的股票作為接納的核心標準。他將香港市場描述為「內地市場和國際市場無縫連接的轉換器和翻譯機」。

李小加稱這是一次很大調整，預計今日會有很大基金逐步挪入，今天交易量會比較大，港交所在交易及結算等各方面系統安排上都做好了全方面準備。

隨著市場聯繫日益緊密，李小加稱市場互相影響也會增多，而市場波動性是整個大市場的聯動，市場應該需要充分的互動機制存在，而A股的國際化將會是一個必然趨勢。他續指，A股市場很大，它代表著一種新型交易文化、新興監管機制。在很大程度上，這種「後發市場」亦有優勢，它有時能跳脫出現有市場障礙，能一次性進入前面發展。一些大的新興市場定會對原有國際市場的秩序和安排帶來一定正面影響，亦會逐步彰顯出不同市場間的不同之處，而A股市場亦有很多值得國際市場學習借鑑之處。

他續指，隨著A股納入MSCI指數進程的開始，A股在國際市場衍生品的發展也是必然方向，但還需與深交所、上交所以及監管當局進行溝通，很快會共同討論下一步如何進行。

被問及小米上市將同時採取「港股+CDR」雙管齊下方式，李小加不評論具體個案，但認為若CDR規則如期出台，這兩部分同時或幾乎同時進行的情況都是將來制度安排可能發生的事，A+H或其他類似情況存在都容易操作。

文：鄒舒惠

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