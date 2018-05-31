強勢美元帶來挑戰 恐使美國藍籌股海外利潤受損

義大利的政治緊張局勢，使得美元指數上揚至 94.05，而歐元兌美元大跌至 1.1658，為 2017 年 7 月以來的最低水平。金融時報指出，強勢美元恐使美國藍籌股在海外的跨國企業利潤受損。

美元指數走勢

海外營收對許多標普 500 指數的指標企業而言至關重要，但在美元走強的情況下，把海外利潤換回美元時，實際收入減少，僅管企業可以對沖貨幣風險，但若強勢美元的情況持續，他們或多或少都會被影響。

Federated Investors 的投資組合經理 Martin Jarzebowski 表示：「美元匯率上揚，對標普 500 指數中許多公司帶來負面的影響。」

美元近期的上漲也與美國企業第 1 季財報吻合，由於稅改政策，美國企業利潤大幅增長，Factset 估計利潤同比成長約為 25%，但在此情況下，仍然未能推動標普 500 指數回到 1 月底時的高峰。

股價的走勢反映了一些投資者的看法，企業收益可能已達到此周期的頂峰，如果美元進一步走升，這種擔憂恐會加劇。

CIBC Atlantic Trust 的投資長 David Donabedian 表示，美元上漲 4% 至 5% 的幅度，還不足以影響企業盈收，但若美元持續反彈，可能成為第 3 季美國企業盈收減速的原因之一。

一些產業對美元匯率變化較為敏感，例如，以科技業來說，其收入的一半以上來自美國以外的收入，必需消費品產業也有很大比重的海外業務。而電信產業、公用事業和房地產業主要是國內業務。

美國各產業海外和國內營收占比

美元近期的上漲，有助於解釋為甚麼一些主要收入來自美國國內的小型股，近期表現跑贏 S&P 500 指數大盤，這些專注於本土業務的小型股，亦較不受貿易緊張局勢影響，並更受益於美國增強的經濟表現。

瑞銀全球財富管理資深股票策略師 David Lefkowitz 指出，根據他們計算，美元匯率若出現 10% 的變化，將使標普 500 指數的收益出現 2% 的變化。