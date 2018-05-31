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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧05月30日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
2323   中環                179246  
00637L 元大滬深300正2      153827  
2888   新光金              109030  
2344   華邦電               94816  
00677U 富邦VIX              88906  
2349   錸德                 81367  
2891   中信金               67925  
00632R 元大台灣50反1        62424  
2883   開發金               58954  
2303   聯電                 54574  
00633L 富邦上証正2          53307  
2330   台積電               49164  
3481   群創                 48878  
2886   兆豐金               46108  
2481   強茂                 44138  
2885   元大金               43305  
2884   玉山金               41935  
2317   鴻海                 39008  
1605   華新                 38795  
3016   嘉晶                 38126  
1609   大亞                 37446  
2338   光罩                 37228  
2337   旺宏                 36487  
2409   友達                 34301  
5880   合庫金               31648  
2834   臺企銀               29050  
2892   第一金               28174  
2882   國泰金               26425  
2492   華新科               25724  
2332   友訊                 25577
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