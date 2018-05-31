[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧05月30日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 2323 中環 179246 00637L 元大滬深300正2 153827 2888 新光金 109030 2344 華邦電 94816 00677U 富邦VIX 88906 2349 錸德 81367 2891 中信金 67925 00632R 元大台灣50反1 62424 2883 開發金 58954 2303 聯電 54574 00633L 富邦上証正2 53307 2330 台積電 49164 3481 群創 48878 2886 兆豐金 46108 2481 強茂 44138 2885 元大金 43305 2884 玉山金 41935 2317 鴻海 39008 1605 華新 38795 3016 嘉晶 38126 1609 大亞 37446 2338 光罩 37228 2337 旺宏 36487 2409 友達 34301 5880 合庫金 31648 2834 臺企銀 29050 2892 第一金 28174 2882 國泰金 26425 2492 華新科 25724 2332 友訊 25577
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
留言載入中...