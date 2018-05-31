條件與金額談不攏 巴菲特不投資Uber了

《彭博社》週三 (30 日) 報導，引述消息人士說法，華倫巴菲特 (Warren Buffett) 對投資 UBer 30 億美元的協議在今年稍早已因交易條款和規模而破裂。

在該提案中，巴菲特的波克夏哈薩威公司 (Berkshire Hathaway Inc) (BRK.A-US) ( BRK.B-US) 將提供可轉換貸款但同時縮限自己的風險，當 Uber 公司陷入財務困境時能夠保護其投資。消息人士稱，如果 Uber 的估值繼續增長，波克夏哈薩威公司的收益將會非常豐厚。

巴菲特當時向媒體表示，「部分報導的細節並不正確，但是波克夏確實有與 Uber 公司討論這項交易。」巴菲特甚至稱自己相當崇拜 Uber 執行長 Dara Khosrowshahi。

如果成功獲得巴菲特投資，這可望給 Uber 急需的公共聲望，就像近來蘋果 (AAPL-US)、Teva Pharmeceuticals(TEVA-US) 的股價都在巴菲特增持股份後上漲了許多。

日本科技投資者軟銀集團 (SoftBank Group Corp.)(9984-JP) 在一月時以 65 億美元、估值公司 480 億美元買下 Uber 15% 股權。Uber 先前宣布又有數家投資者估值公司 620 億美元洽談收購公司 4 億至 6 億美元股權。

Uber 上週公布第一季財報，調整後虧損 5.77 億美元、營收淨額年增 67% 至 25 億美元。包含剝離和合資企業，該公司預計純益 25 億美元、預定收入總額 112.9 億美元。但因 Uber 屬私有公司，財報不需經過審計。

此消息對波克夏股價影響不大，波克夏 A 類股盤後持平，交易時間收高 2.1%。波克夏 A 類股今年迄今走跌 1.9%，遜於 S&P 500 的 0.6% 漲幅。