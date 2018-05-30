佳世達於Computex 2018展現智慧艦隊戰力 瞄準零售、運輸四領域應用

佳世達 (2352) 將於 Computex 2018 展示策略聯盟的智能解決方案，整合友通 (2397)、拍檔科技(3097) 提升軟硬整合價值及創新綜效，包括智慧零售 POS 應用於智慧無人商店、移動式機械手臂於智慧工廠、智慧車載監控管理，展現「智慧零售」、「智慧運輸」、「智慧工廠」和「智慧醫療」等四大領域應用。佳世達「智慧零售」於今年 Computex 2018 首度亮相，透過人臉辨識入口閘、偵測手勢智慧貨架、精準行銷推播貨架、自動補貨、電子標籤、自助結帳系統及店內客流熱點分析系統並結合拍擋科技的 POS 系統，提供零售業嶄新的營運模式；「智慧運輸」則是最新的智慧車輛管理系統，藉由大數據分析、雲端車隊管理，隨時監控車隊狀況，提高效率，更展現語音辨識及疲勞偵測系統；「智慧工廠」加強聚焦在高效、自動化，展示與友通合作的移動式機械手臂應用，突破傳統固定式機器手臂的瓶頸；「智慧醫療」則將展示智能醫務機器人、智能病房的解決方案，搭配智能空氣品質提升、智能健身及智能藥櫃，展演智慧病房。



智慧製造自動化技術再升級，整合過往導入的智慧搬運 (AGV)，提出移動式機器手臂，結合視覺技術，延伸機器手臂自由度及工作範圍，可以做到精細的鎖螺絲，或是 3D 立體視覺，大幅提升機器手臂的應用。



「智能醫務機器人」(MiBot) 可提供搬運、接待導覽、服務等多樣化的運用，讓醫療團隊在進行照護時，能夠更省時、省力，同時降低感染風險，提升醫護效率、解決人力不足問題，導入智能病房解決方案，以智慧床地墊加入感測、通訊元件，感知臥床狀態。

