國內首例國貿區塊鏈應用 陽明攜手中信銀及奇美 優化國際貿易流程

為提供客戶更優質且便利的運送服務，陽明海運 (2609) 與中國信託商銀攜手與共同客戶奇美實業於今年 4 月完成國內首例區塊鏈國際貿易概念驗證，透過運用區塊鏈技術成功加速海運及貿易融資流程，提升服務效率，使參與國際貿易的各方在作業流程節省 2 到 4 天的時間。陽明海運表示，有鑒於傳統國際貿易流程高度仰賴紙本文件的傳遞及核實，須花費相當多的人力及時間完成，且紙本文件亦有遺失及被偽造之風險，為加速文件作業流程及提供更佳的保密性，陽明海運與中國信託合作利用區塊鏈技術不可竄改、不可否認、以共識機制達成同步帳本等特性進行概念驗證，由陽明海運提供海上運送服務、中國信託提供進出口商貿易融資服務，及注重流程創新價值的奇美實業共同完成由臺灣出口至泰國的貿易驗證。



陽明海運指出，此次概念驗證結果顯示此創新技術可加速整體國際貿易作業，航商可藉此提升對提單的掌握度，減少貨物被冒領的可能性及縮短客戶取貨時間，銀行則可全方面追蹤貿易進程及提升貿易融資產品的風險控管。



區塊鏈的應用正逐漸地改變部分產業的商業流程，陽明海運與中國信託合作進行區塊鏈貿易概念驗證，為國內首次將區塊鏈應用於國際貿易融資上，成功結合注重流程創新的國際貿易客戶所需的海運與融資服務。隨著各種新科技的發展，陽明海運也持續導入創新的思維，讓傳統產業與科技更進一步的結合，提供客戶更多元、更便利的服務。

