政治動盪 義大利借貸成本高過開發中國家印尼

彭博報導，義大利民粹派政黨五星運動和聯盟黨聯合組成政府，對市場帶來極大不確定性，由於該結盟預計將大幅增加支出，並不重視歐盟的預算限制，義大利公債殖利率因此飆升，價格走跌，借貸成本甚至超過新興市場國家印尼。

義大利 10 年期公債殖利率在 21 日攀升 17 個基點至 2.383%，高過於以歐元計價的 10 年期印尼公債。義大利 FTSE MIB 指數 21 日下跌 1.52%，收於 23092.38 點。

義大利借貸成本高過印尼

已開發國家的借貸成本高過於開發中國家本身已是不好的警訊，而義大利借貸成本高過印尼，使情況更為險峻，在這波新興市場資金出逃風暴中，東南亞新興市場國家受影響嚴重，印尼雅加達綜合指數跌至 11 個月最低水平，印尼盧比兌美元則下跌 4%，為兩年來最疲弱的狀態。

印尼雅加達綜合指數

保加利亞和匈牙利在 2026 年至 2030 年間到期的歐元計價的債務，殖利率亦低於義大利公債殖利率。

而在這段到期期間內，其他有發行以歐元計價的主權債國家，包括智利、墨西哥、拉脫維亞、立陶宛、秘魯和波蘭，借貸成本也低於義大利，S&P 全球評級認為上述國家的信用比義大利好。

Legal & General 投資管理公司的經理 Simon Bell 表示，已減持義大利公債一段時間，他認為這波拋售成將「可能會持續一段時間」，因為認為有些投資者仍持有義大利公債，但他們會想出售。