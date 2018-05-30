〈第一次投保就上手〉新鮮人掌握先保障後儲蓄、先定期後終身原則

畢業季來臨社會新鮮人陸續投入職場，康健人壽總經理暨執行長邵駿崴 (Tim Shields) 表示，新鮮人一般起薪不高，承擔風險的能力也較低，因此，除了將收入用在生活固定花費外，應該及早養成管理財務的正確觀念，建議保險商品選擇上，可掌握「先保障後儲蓄、先定期後終身」的原則。

邵駿崴指出，談到保險，很多年輕人都認為，薪水都不夠用了，而且爸媽都有幫我買保險。他建議，社會新鮮人首購保險前，可以先了解父母為自己購買的保障內容與範圍，評估是否需要調整，因隨著醫療技術進步，很多傳統的醫療保單內容已經無法符合現今的需求。

而社會新鮮人也很容易因沒有預算或自恃身體好而不買保險，忽略保險的主要功能是保障自己無法負擔的風險，特別是因疾病或意外造成的收入中斷，可能會為自己與家人帶來經濟負擔。

邵駿崴建議，社會新鮮人投保上，可以先購買足額定期保險，利用定期保險低保費、高保障的特性，以最低成本買到足夠的基本保障，再視個人預算增加終身型保障。

此外，台灣機車族數量多，道路交通事故頻傳，年輕的騎士們計算交通成本時，並未將風險成本計算在內，因此邵駿崴建議，意外險、意外傷害險是社會新鮮人不可或缺的保障工具。

若是預算有限，邵駿崴指出，新鮮人一定要有足額的醫療保險金，來移轉疾病風險，避免醫療費用侵蝕辛苦存下的儲蓄，也可以獲得更好的醫療品質。