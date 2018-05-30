東元連續4年獲公司治理評鑑前5% 估今年下半年業績優於上半年

東元 (1504) 公司治理再獲肯定，獲頒台灣證券交易所第四屆公司治理評鑑前 5% 殊榮，連 4 年躋身最優等評鑑前 5% 之列，頒獎典禮由東元電機董事長邱純枝親自出席領獎。本屆上市櫃公司治理評鑑受評公司共計 1536 家，僅 43 家上市公司名列最優等級距「公司治理評鑑前 5%」，其中僅 16 家公司連續 4 年獲得最優等級距殊榮，東元電機脫穎而出，更是唯一獲此殊榮的機電製造企業。



東元電機董事長邱純枝表示，東元將持續深化公司治理及企業社會責任，秉持誠信經營原則與企業永續理念，時時自我檢視，期許東元成為企業公司治理標竿，盼東元在持續成長的同時，也能成為帶動整體產業成長、社會向上發展之驅動力。



此外，東元預估今年資本支出約 12-15 億元，其中 40% 為設備更新，尤其中壢廠導入自動化生產線。目前東元台灣廠年產小馬達 100 萬台、中國廠 50-60 萬台，印度年產約 3 萬台，加上馬來西亞近 10 萬台，累計全球總年產 150-160 萬台。



東元越南廠今年規畫投資 1000 到 2000 萬美元生產小馬達，盼年底開始試車，初期年產 20 萬台，目標 2020 年可達到年產 30 萬台，屆時東元總產能可達到 200 萬台規模。



東元依目前接單研判，下半年業績將優於上半年，今年合併營收可望成長 7% 到 9%。

