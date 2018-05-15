東元、MVOW簽MOU承製離岸風力發電機 董座邱純枝看好今年營運

東元 (1504-TW) 今 (15) 日與離岸風電系統國際大廠三菱重工維特斯 (MVOW) 簽署 MOU(合作備忘錄)，將承製包括 9.5MW 風機的發電機，董事長邱純枝呼籲政府落實風電國產化政策，適當獎勵符合條件的廠商；針對今年集團營運，她表示，在美國和中國大陸市場將有不錯的成長，看好集團業績可望較去年成長。

東元表示，跟 MVOW 接洽將近 1 年，經過多次來台考察後，才決定合作，目前規劃雙方開始合作生產離岸風力發電機後，預計可在 2020 年完成原型機，進行第三方驗證，且導入 MVOW 供應鏈清單，初步估計國內商機超過百台，且預計將比政府規畫關鍵零組件導入的時程提前，協助 MVOW 提早達到在地化指標。

邱純枝表示，東元進入供應鏈清單後，在地製造的離岸風力發電機不僅可以提供台灣市場，也可就近打入包括日本、韓國與東南亞等亞太區域市場；她強調，發電機僅是東元進入離岸風電領域的第一步，包括併網的電力控制盤、風機整機在地組裝等，都在陸續規劃與接觸當中，未來 5 年預估有逾 30 億的商機。

邱純枝指出，只有國際系統大廠來台在地組裝風機，才能建立供應鏈，提升國內相關產業技術力、生產及維運能力，落實在地化目的，東元有技術力更有企圖心，要和合作夥伴一起努力加速推動風機零組件國產化。

她同時呼籲政府落實風力發電國產化政策，不僅是創造當地商機，也可提升台灣整體產業技術水準，因此建議，如果是符合國產化的投資或採購，政府可給廠商適當的獎勵，將有助產業在地化。

三菱重工維特斯 (MVOW) 由丹麥 Vestas 與日本三菱重工合資，是全球最頂尖的離岸風電系統公司之一，目前擁有全球最大的離岸風電系統單機商轉容量 (9.5MW)，三菱重工維特斯共同執行長拉斯 ‧ 邦杜 ‧ 克羅斯各 (Lars Bondo Krogsgaard) 表示，與東元合作，對推動在地化計畫相當重要，和東元簽署合作備忘錄，主要是看重台灣海峽的風力潛能，希望結合國內業者深耕本土化風機供應鏈。

東元首季合併營收 121.56 億元，營業利益 9.07 億元，本期淨利 5.92 億元，EPS 0.27 元；4 月合併營收 43.14 億元，月減 3.9%，年增 0.13%；累計前 4 月合併營收 165.92 億元，年增 2.15%。

邱純枝今日針對第 2 季展望及下半年營運指出，集團在美國及中國大陸市場，包括電機和自動化設備等的取單或營收表現都將有不錯的成長，台灣市場相對清淡，集團今年業責可望較去年成長；法人推估，今年集團業績年增目標為兩位數百分點，綠能產品年增也可望達兩位數百分點。