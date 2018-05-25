東元今年營收估增7-9% 擬投資逾千萬美元越南生產小馬達

東元 (1504) 下午應交易所之邀舉行業績說明會，東元公司治理中心副處長簡世雄指出，預估下半年營運會比上半年好，今年若排除匯率因素，則全年營收年增 7-9%，成長動能來自馬達、電控及電力工程。東元預估今年資本支出約 12-15 億元，除中壢廠導入自動化生產外，也將擴大越南廠小馬達生產，目標 2020 年東元總產能可達到 200 萬台規模。東元第一季合併營收 121.56 億元，較去年同期 119.16 億元微幅成長，毛利率維持 25% 左右，營益率約 7%，稅前盈餘 8.53 億元，優於去年同期 8.44 億元，但因今年營利事業所得稅從去年 17% 提高至 20%，導致稅後淨利從去年同期 6.35 億元降至 5.92 億元，EPS 為 0.27 元，與去年同期相當。



東元指出，去年匯損約 1.09 億元，今年首季匯損金額縮減約 9000 萬元，預期第二季及下半年匯率對公司有利。



以產品比重來看，小馬達佔營收比重約 20%，大馬達約 17-18%，電力佔 6-7%，電控 10-11%，家電 17-18%．東訊 6%，宅配通 3-4%。



簡世雄指出，今年營運成長動能來自北美馬達市場需求、電控則因中國工具機市場需求增加及電力工程，其中馬達及電控今年營收年增近兩位數成長，電力工程則有 10% 以上成長。



東元馬達則以北美市場為主，小馬達需求自 2016 年第四季起持續強勁成長，大馬達屬於專案性質，去年開始獲得訂單，隨著油價持續上漲來看，對大馬達接單有利。



簡世雄進一步表示，今年資本支出約 12-15 億元，其中 40% 為設備更新，尤其中壢廠導入自動化生產線。目前東元台灣廠年產小馬達 100 萬台、中國廠 50-60 萬台，印度年產約 3 萬台，加上馬來西亞近 10 萬台，累計全球總年產 150-160 萬台。



簡世雄指出，越南廠今年規劃投資 1000 到 2000 萬美元生產小馬達，盼年底開始試車，初期年產 20 萬台，目標 2020 年可達到年產 30 萬台，屆時東元總產能可達到 200 萬台規模。



此外，東元持續開發電動車馬達，除供應華德動能電動巴士馬達外，也供應菲律賓電動三輪車等。

