獲阿里旗下菜鳥108億入股 中通快遞大漲10

阿里巴巴 (BABA-US) 與旗下物流公司菜鳥網絡宣布入股中通快遞 (ZTO-US)，斥資 13.8 億美元 (約港幣 108.3 億元)，將持股約 10%，傳交易將於 6 月初完成。

阿里巴巴昨 (29) 晚宣布，三方達成戰略投資協議，集團將與中通快遞投資共同探索物流機遇，推動行業數字化升級；未來會在新零售的快遞、末端、倉配、跨境等物流服務展開全方位合作。

香港《明報》引述阿里巴巴集團首席執行官、菜鳥網絡董事長張勇表示，入股中通將加強集團在新物流上的戰略協同和業務協同。

中通快遞集團董事長賴梅松則認為，這次戰略合作有助共同推動產業鏈上下游和生態資源的進一步整合和協同。

消息刺激在美上市的中通快遞股價一度漲逾 10%，終場收報 20.82 美元，漲幅 7.88%。。

去年同期，菜鳥網絡曾與另一大陸物流業巨頭順豐爆發爭拗，並一度互相封殺，國家郵政總局更出面調停。

其後，阿里巴巴在 9 月決定取得菜鳥控股權，以人民幣 53 億元 (約港幣 65.8 億元) 增持菜鳥網絡股份，由原來的 47% 增至 51%，並揚言在未來 5 年將投入人民幣 1000 億元，以加快建設全球領先的物流網絡。

新浪科技報導，中通快遞於 2002 年 5 月 8 日在上海成立，是一家集快遞、物流及其他業務於一體的大型集團公司。

據了解，大陸物流業者除順豐之外，就屬「三通一達」(圓通、申通、中通、韻達) 知名度最高，故此次阿里與菜鳥斥資入股中通，一方面加強旗下物流車隊規模，一方面為此後新零售之下的物流發展先行布局。