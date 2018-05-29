阿里巴巴於阿里健康股權、投票權增至56.2%及67.5%

阿里健康 (0241-HK) 發公告宣佈，通過發行股份方式收購阿里巴巴子公司 Ali JK Medical Products Limited，總代價相當於港幣 106 億元。總共將發行 18.27 億股，每股對價港幣 5.8 元。

阿里健康今 (29) 日開盤大漲 11.078%，報港幣 7.52 元。

圖：新浪財經

公告披露，截至 2018 年 3 月 31 日，該子公司的業務包括天貓醫療器械及保健用品、成人用品、醫療和健康服務等業務，年度商品交易總額已達人民幣 205.61 億元，涉及 8550 萬活躍買家和超過 3300 名入駐商家，包括歐姆龍、魚躍、強生、博士倫和杜蕾斯等知名品牌。

財華社報導，阿里巴巴集團目前擁有阿里健康 48.1% 的經濟利益及 61.5% 的投票權。交易完成後，阿里巴巴集團於阿里健康的股權及投票權，將分別增至 56.2% 及 67.5%。

本次交易是阿里巴巴集團在｢Double H｣戰略執行上的最新部署。阿里健康專業的健康醫療生態系統，以及為天貓醫藥館商家提供全渠道服務的優越專長，將令阿里巴巴集團從中獲益。

此外，天貓主體亦於同日與外商獨資企業訂立框架技術服務協議，與阿里健康科技 (中國) 訂立服務修訂協議。

根據框架技術服務協議，天貓主體將向外商獨資企業提供有關天貓營運的軟體技術支援服務，並收取天貓軟體服務費。根據服務修訂協議，訂約方同意修訂在重續服務協議項下就其提供服務的相關類目。