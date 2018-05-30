美銀行股週二大跌 看看3大高層怎麼說

金融巨頭摩根大通 JPMorgan (JPM-US)、摩根史丹利 Morgan Stanley (MS-US)、和美銀美林 Bank of America (BAC-US) 股票因其高層對 2018 年年底經濟較不看好，使股價在週二 (29 日) 都陸續下跌，引起投資者的猶豫。

美銀行股週二陸續下跌 / 圖：谷歌

對於摩根大通，29 日在紐約的德意志銀行全球金融服務會議上投資長 Daniel Pinto 分享了本季度 (進行中) 的前景，提道「總體而言，我們今天看到的市場收入將與去年同比持平，雖然核心業務應落在單位數百分比上，但有部分一次性費用會影響業績」。

Pinto 表示該公司的利率、商品、和企業信貸業務表現優良，但其固定收益部門的稅務導向型投資相關服務將受到一筆 1 億美元的稅務費用。

另外，美銀美林全球企業銀行業務負責人 Alastair Borthwich 也分享了對今年的展望，表示雖然資金銀行對經濟「更加樂觀」，但整體認為做 2018 年剩餘時間的獲利預測還為時過早。

Borthwick 說道，經濟樂觀情緒通常是貸款增長的一個好兆頭，但由於美國稅率較低使許多公司目前已經獲得額外的收入，讓貸款需求前景變得複雜。

由於投資人擔心歐洲國家，包括義大利和西班牙，近 2 年來最大的一次股價跌幅的摩根士丹利，近期也成為了美國大型銀行裡表現最差的一檔股票。

該銀行財富管理部門的聯席負責人 Andy Saperstein 週二在紐約的同一個會議上表示，由於 3 月份的經濟活動放緩，並且在 4 月和 5 月期間保持放緩，該公司的零售客戶交易收入出現「明顯逆轉」。

此外，Saperstein 表示摩根士丹利將在利息支出方面比之前花費的更多，也是將存款來源多樣化的必經之路，稍微減緩了銀行的淨利息收入的增長。