中美貿易戰憂慮重燃 恒指夜期大低水286點

義大利組閣難產引爆義債危機，拖累港股昨 (29) 日跌幅擴大，失守 20 日、50 日線。屋漏偏逢連夜雨，美國白宮昨晚重提向中國 500 億美元貨品徵收關稅，恒指夜期至今 (30) 日零時低水 286 點，報 30199 點。

白宮於當地時間週二 (29 日) 表示，美國擬對自中國大陸進口總值約 500 億美元商品加徵 25% 的關稅，其中包括與「中國製造 2025」計畫相關的商品，最終商品清單將於 6 月 15 日前公布。

中國大陸國務院副總理劉鶴 5 月底訪美，美國商務部長羅斯則計畫於 6 月 2 日至 4 日率團訪陸，繼續磋商貿易；白宮在羅斯訪陸前，針對保護國內技術與智慧財產權所採取的行動發布聲明。

聲明提到，根據貿易法第 301 條，美國將對自中國大陸進口總值約 500 億美元商品加徵 25% 的關稅，其中包括與「中國製造 2025」。

消息一出，恒指夜期應聲下挫，至今日零時低水 286 點，報 30199 點。

香港《明報》援引金利豐證券研究部董事黃德几表示，除了歐洲局勢影響環球股市心理，MSCI 調整指數時減少港股比重，多檔重磅恒指成分股亦需於下週一 (6 月 4 日) 恒指調整時降低比重，預料維持在 30300 點至 31000 點區間。

環球股市近期表現波動，摩根資產管理昨天發表的調查顯示，投資者信心指數由 116 點下跌 10 點至 106 點，為自 2016 年第四季以來的最低。

香港《文匯報》援引摩根資產管理零售分銷業務副總裁湯志恒分析，投資者信心指數下跌主因受環球經濟狀態的變化影響，如美匯走勢、中美貿易陰霾、地緣政治等導致投資者信心下降，但仍看好港股下半年表現，料恒指甚至有望挑戰今年高位。

不過，摩根資產香港機構業務拓展部零售分銷業務副總裁湯志恒指出，有 16% 的投資者看好恆指於未來 6 個月將升穿 32000 點，比去年底只有 3% 為高。他看好下半年港股，主要是因為企業獲利及各國經濟數據如 PMI 均顯示持續增長，恒指有機會挑戰今年高位。

至於調查中發現有 43% 受訪者傾向持有現金，他認為數據反映市場的投資意慾未達早年「全民皆股」的程度，料日後有投資機會時，投資者或會重新入市。

對於港交所 (0388-HK) 改革上市制度，小米等新經濟企業下半年將「排隊」在港上市，屆時會否影響市場資金流動性？湯志恒就認為由於新股招股凍資效應，的確有機會影響資金流動性，但相信只是短期影響，反而因應下半年新股招股增加，料將刺激市場投資氣氛，加上北水及國際資金持續流入，對港股均帶來正面積極作用。

A 股 6 月正式「入摩」，湯志恒預期，在 A 股「入摩」後的短期內，由被動基金流入 A 股市場資金或達 85 億美元，由主動基金流入的更高達 420 億美元。有關金額雖然不大，但 A 股「入摩」有更深層次影響，意味大陸市場進一步開放，料有助推動市場改革，加強企業管治，日後或可吸引更多機構投資者。

恒指昨收 30484 點，下跌 307 點，創 3 週低位，失守 20 日及 50 日線，成交港幣 875.54 億元。內銀、內房拖低大市，碧桂園 (2007-HK) 下挫 2.8%，是全日表現最差的藍籌股；建設銀行 (0939-HK) 跌 1.4%，失守港幣 8 元，跌至逾 3 週低。

《星島日報》援引分析認為，雖然歐股有暗湧，但港股向來受歐洲影響甚少，反而美息高企及內地股市續跌拖累港股表現，港股短期 3 萬點為支撐位。

