“入摩”倒計時 MSCI料更多國際資本進入A股

本周五(6月1日)，A股將正式納入MSCI新興市場指數。在A股正式被納入MSCI新興市場指數前夕，明晟公司董事局主席兼首席執行官亨利·費爾南德茲再次抵京，進行A股納入MSCI前最後的準備和溝通工作。MSCI主席在京接受媒體採訪時表示，“試水”後A股納入步伐會更大。

據第一財經報道，MSCI料更多國際資本進入中國，費爾南德茲出席了在北京舉行的媒體發布會表示，今年9月A股首次納入MSCI兩階段工作完成後，MSCI並不希望做頻繁、小幅度的納入調整，而是希望每次調整都會涉及更大百分比的A股納入，步伐邁得更大一些。例如，可能考慮將233隻納入MSCI的A股的納入因子提高，或者加入中盤股同時提升納入因子，不再小幅增加股票數量和權重。如果海外投資者在這個很小額度的納入中，能增進對A股市場的了解、提升對A股信心，預計更多國際資本將會進入中國市場。

其實，隨著“入摩”時間臨近，各路資金已經紛紛調倉換股。Wind數據顯示，5月北上資金加速流入A股，5月份海外資金通過陸股通渠道累計淨流入達到448.68億元，尤其是被納入MSCI指數體系中的234隻A股，更是成為海外資金布局的重點。

在A股納入MSCI新興市場指數後，將吸引海外資金流入A股市場。而研究具有外資代錶性的北向資金的倉位變化，可以窺探解析境外資金在中國市場的偏好。據Wind數據統計顯示，截止5月29日，5月份北上資金累計淨流入達到464.16億元，為滬港通開通以來單月資金淨流入的最高紀錄。其中，滬股通流入254.59億元，深股通流入209.57億元。

據Wind統計顯示，滬股通方面，5月份以來，有25隻個股躋身每日前十大成交活躍股榜單。其中，20隻個股實現滬股通資金淨買入，貴州茅台、中國平安和海螺水泥等3隻個股月内滬股通資金累計淨買入額均在10億元以上;招商銀行、上汽集團、中國石化、中國國旅、青島海爾、伊利股份、恒瑞醫藥和中信証券等8隻個股月内滬股通資金累計淨買入額也均在2億元以上。深股通方面，5月份以來，有28隻個股躋身深股通每日前十大成交活躍股榜單。其中，22隻個股實現深股通資金淨買入，五糧液、格力電器、大族激光3隻個股月内深股通資金累計淨買入額均在10億元以上;美的集團、老板電器、分眾傳媒、萬科A、洋河股份、大華股份、海康威視等個股月内深股通資金累計淨買入額均在2億元以上。

上述42隻月内實現北上資金淨流入的活躍股中，有36隻MSCI成分股備受北上資金的青睐，合計北上資金淨買入達到208.93億元。

據Wind資訊，除了北上資金的動向外，外資也積極調研MSCI成分股，近期海外資金潛在的布局方向受到了市場高度關注。Wind統計顯示，年初至今，A股多家公司獲外資機構調研，其中海康威視、美的集團等MSCI成分股成外資機構關注焦點。其中海康威視遭紮堆調研，達177家位居榜首，僅5月份拜訪海康威視的外資機構就達41家;海康威視的調研機構中，不乏花旗、瑞銀等投資大行機構。

華創證券認為，長期來看，隨著A股的准入狀況與國際水平更加密切接軌，未來A股納入MSCI進程將不斷深化，主要表現為A股納入比例的提高及標的股票擴容至中盤股這兩條方面。

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