三寶科技(01708-HK)回應聯交所疑問更改紅股及資本化發行規模

三寶科技(01708-HK)公布，聯交所就公司建議紅股及資本化發行之規模提出疑問，有關發行包括以於2017年12月31日公司未分配利潤按每1股現有股份派發1股紅股的基準，發行共計約3.168億股股份；及以於2017年12月31日公司資本公積按每1股現有股份派發1股資本化股份的基準，發行共計約3.168億股。為解除聯交所的疑問，董事會建議更改原紅股及資本化發行之規模，以發行以於2017年12月31日公司未分配利潤按每2股現有股份派發1股紅股的基準，發行共計約1.58億股；及以於2017年12月31日公司資本公積按每1股現有股份派發1股資本化股份的基準，發行共計約3.168億股份。

建議新紅股及資本化發行，該公司亦建議在新紅股及資本化發行生效後，將股份買賣之每手買賣單位由1000股股份更改為500股。股份現時以每手買賣單位1000股進行買賣，而股份每手買賣單位之市值為23050港元(昨日收市價每股23.05港元計算)。於更改每手買賣單位生效後，股份將以每手買賣單位500股進行買賣，而股份每手買賣單位之估計市值將為11525港元。

董事會認為，更改每手買賣單位將降低股份之每手買賣單位價值，從而可改善股份之流通量及擴大公司股東群。更改每手買賣單位將不會影響股東之任何相關權利。董事認為，更改每手買賣單位符合公司及股東之整體利益。

董事會相信，建議新紅股及資本化發行將擴闊公司資本基礎，因而改善股份之流通量；及將推動公司之可持續發展。董事會注意到，公司股份之每手買賣單位由1000股股份更改為500股股份將減低股份每手買賣單位之價值，從而可提升股份之流通量。

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