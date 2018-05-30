弘和仁愛醫療(03869-HK)7.7億元購內地專治腫瘤及癌症醫院

弘和仁愛醫療(03869-HK)公布，收購Oriental Ally Holdings Limited全部已發行股本，交易代價為6.3億元人民幣(約7.74億港元)，公司要支付5000萬元人民幣可退還保證金。收購代價將發行可換股債券支付，可換股債券不計息，換股股份佔擴大後股本約21.87%。初步轉換價為每股換股股份20元，較周二收市價20.1元折讓約0.5%。

Oriental Ally Holdings間接擁有廣廈醫療75%股本，而廣廈醫療為該等醫院的舉辦人之一及根據醫院管理意向書及2017年醫院管理協議管理金華醫院。廣廈醫療為各家該等醫院的舉辦人之一，分別對金華醫院、東陽醫院及永康醫院持有80%、80%及65%的開辦資金。金華醫院位於浙江省金華市，是一家三級乙等綜合醫院並登記為民辦非企業單位，為一家提供綜合醫療服務的當地醫療服務平台，專治腫瘤及癌症。金華醫院目前設有28個醫療科室、21個病房及20個醫學實驗室。金華醫院共有約600張登記床位，數量可擴大到1000張床位。

金華醫院亦擁有一隊由約330名醫生、430名護士及130名醫療技術人員組成的經驗豐富的醫療專家團隊。以在腫瘤和癌症專科醫療治療、服務品牌以及經營規模方面計，金華醫院的醫學專業水準在中國民辦醫院中

賣方為Oriental Ally的唯一股東，乃於開曼群島成立的豁免有限合夥企業，由HonyCapital Fund VIII GP (Cayman) Limited管理。Hony Capital Fund VIII GP(Cayman)Limited最終由本公司的主席兼非執行董事趙令歡持有49%，Cao Yonggang及Xu Minsheng先生各自持有25.50%。一系列私人股權投資基金(包括賣方)連同其各自的公司╱普通合夥人均是為了把握作為私募股權平台的投資機會而成立。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)