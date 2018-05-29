【IPO追蹤】敘福樓暗盤價升1倍 一手賺2,200元

明天共有兩隻新股掛牌，分別為敘福樓集團(01978-HK)及駿碼科技(08490-HK)；兩隻股份暗盤價分別升1.07倍及17.24%。

日本料理餐飲集團敘福樓將於明早掛牌，於上市前夕，其暗盤價上升，一手最多賺2,200元。

據輝立交易場資料顯示，敘福樓暗盤開市報1.45元，較招股價1.1元，升31.82%；其後高見2.28元，升1.07倍；收報2.2元，升1倍，每手2,000股，不計手續費，一手賺2,200元。

至於耀才新股交易中心就顯示，該股份暗盤價高見2.22元，較招股價升1.02倍；收報2.2元，升1倍，不計手續費，一手賺2,200元。

另外，半導體封裝材料製造商駿碼科技亦於明早掛牌,於上市前夕，其暗盤價上升，一手最多賺500元。

據輝立交易場資料顯示，駿碼暗盤開市報0.61元，較招股價0.58元升5.17%；其後高見0.69元，升19%；收報0.68元，升17.24%，每手5,000股，不計手續費，一手賺500元。

至於耀才新股交易中心數據就顯示，該股份暗盤價高見0.69元，較招股價升19%；收報0.67元，升15.52%，不計手續費，一手賺450元。

來源：巴士的

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