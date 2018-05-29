阿里、菜鳥等13.8億美元戰略入股中通 推動行業升級

阿里巴巴、菜鳥網絡和中通快遞今天(5月29日)宣布達成戰略投資協議，阿里巴巴、菜鳥等向中通快遞投資13.8億美元，持股約10%，雙方將共同探索新物流機遇，推動行業數字化升級。

根據達成的共識，雙方將圍繞面向新零售的快遞、末端、倉配、跨境等物流服務展開全方位合作，併在智慧物流方面進一步提升數字化、在線化、智能化水平。

阿里巴巴集團首席執行官、菜鳥網絡董事長張勇錶示，中通是中國領先的快遞公司，一路與阿里巴巴引領的新經濟相伴成長，是阿里巴巴和菜鳥的重要合作夥伴。隨著新零售戰略持續推進，物流也在開辟新賽道。本次戰略入股將加強我們在新物流上的戰略協同和業務協同，為商家和消費者創造全新價值和體驗。

菜鳥總裁萬霖錶示，中國快遞行業有獨特的競爭優勢，在新零售、新物流趨勢下，面臨更多新機遇。戰略入股中通後，雙方將在技術創新和新技術的推廣應用上緊密協作，為整個行業的數字化轉型做出探索和錶率。菜鳥將繼續和包括中通在内的各方物流夥伴深入合作，攜手共赢。

中通快遞集團董事長賴梅松錶示：“阿里巴巴和菜鳥網絡一直是我們重要的合作夥伴，本次戰略合作有助於我們共同推動産業鏈上下遊和生態資源的進一步整合和協同，更好地賦能産業、服務消費者和客戶，更好地回報社會。”賴梅松說：“中通是建立在‘同建共享’核心價值觀上的一個開放式平台，本次合作將增強我們競爭優勢的發揮，推動中通成為全球一流的綜合物流服務商這一戰略目標的實現。”

中通快遞秉持“用我們的産品，造就更多人的幸福”的企業使命，已成長為中國快遞行業的領軍者，業務量持續領先、利潤穩定增長、服務質量名列前茅，具有覆蓋全國的優質服務網絡，併在快運、同城配送、倉配、跨境物流等領域展開積極創新與踐行，能夠為中國乃至全球新零售高效發展和運作提供重要的保障和推動力。

菜鳥是全球領先的智慧物流網絡，為快遞行業提供了電子面單、智能分單等技術創新服務，併搭建了覆蓋全國的當日達、次日達智能倉配網絡，以及覆蓋全球主要城市的端到端10日送達服務。

目前菜鳥已在新技術、新零售、全球化等領域全面展開新物流戰略，著力突破商家供應鏈和消費者體驗的難點和痛點，與快遞公司的合作也隨之進入了新的機遇期。

來源：新浪財經

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