中國央行官員稱未來可能要著眼本幣驅動對外開放 料壯大離岸市場

中國人民銀行研究局副局長周誠君周二稱，下一步可能要著眼於本幣驅動的對外開放，即跨境資本流動以人民幣完成，此舉可能形成一個以離岸市場為主的人民幣外匯市場，離岸人民幣外匯市場會蓬勃發展起來。

他在上海衍生品市場論壇上指出，以本幣驅動的對外開放，大量資金流動以本幣為主，境外投資者在境外先換人民幣再進來；跨境資本流動以人民幣完成，兌換在離岸市場。

「實際上你們看所有的國際化貨幣都是這樣一個結構，就是離岸市場的外匯交易比在岸市場的外匯交易要大的多，離岸市場永遠比在岸市場發達，」周誠君稱。

他並解釋稱，本幣驅動的對外開放好處在於人民幣是央行發行，價格數量充分掌控，可以無限提供人民幣流動性。

好處之二是跨境流出不對流動性產生影響，只會改變貨幣市場結果，不會改變貨幣市場總量，貨幣政策獨立性增強；對儲備增減也會影響減小，這時候儲備不再是為了對沖頭寸需要，而可以是為了宏觀審慎目標。

他並提到，如果說跨境資金流動都以人民幣為主，那在岸的外匯市場交易需求就萎縮，因為大量的跨境資產流動都以人民幣為主，所以兌換這個環節基本沒有，境內外匯交易需求和外匯相關的交易需求就會相應萎縮，大量的交易環節到了境外，離岸人民幣外匯市場會蓬勃發展起來。

他進一步指出，因為人民幣成為國際貨幣以後，國際社會非居民已經可以廣泛接受持有人民幣，類似於一些存款，包括各種各樣以人民幣計價的資產。

「大家可以想象這種情況下，未來離岸會有大量的非居民賬戶，既包括人民幣存款賬戶，也包括多級托管的人民幣資產賬戶。」周誠君指出。

他提到，非居民離岸持有大量的人民幣資產之後，就會對這部分存款和資產進行風險管理，進行流動性管理，進行期限匹配，意味著未來會有一個交易非常活躍，流動性非常豐富，價格形成機制非常合理，甚至某種程度上貼近均衡市場價格的人民幣市場，也是一個人民幣外匯市場。

來源：路透上海5月29日

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