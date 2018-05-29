調查：中國5月官方制造業PMI料微降至51.3 經濟繼續平穩運行

路透綜合33家分析機構的預估中值顯示，中國5月官方制造業采購經理人指數(PMI)預計微降至51.3，顯示中美貿易摩擦對當前經濟增長影響不大，經濟繼續平穩運行。

海通證券宏觀團隊報告援引高頻數據稱，工業生產仍旺，粗鋼產量回升，發電耗煤新高。5月上旬重點鋼企粗鋼產量增速8.1%，較4月的3.4%大幅回升。5月中旬六大集團發電耗煤增速回升至15.3%，下旬前5天增速跳升至29.5%，創18年3月以來旬度增速新高，前25天發電耗煤增速19.4%，較4月明顯回升。

興業研究認為，4月工業增加值、出口反彈，一定程度上修覆了此前市場對經濟增長的悲觀預期；預計5月工業增加值和出口增速將維持高位，將進一步修覆市場經濟悲觀預期。

他們指出，3月以來6大發電集團日均耗煤量持續回升，5月日均發電耗煤達到70.8萬噸，折射出工業生產有所加快。此外，5月工作日天數較4月多出2天。總體來看，5月PMI可能提高0.2個點至51.6。

平安證券則稱，雖然近期政治局會議提出「擴大內需」，但預計這仍將主要以促進消費與高科技領域投資的形式推動，房地產與地方政府債務的管控難言放松，由此中長期內需求端與宏觀經濟仍可能溫和下滑。預計5月PMI指數小幅下滑為51.3。

中美貿易摩擦最近得到緩解，中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國商務部長羅斯通電話。雙方確認，羅斯將於6月2日至4日率團訪華，雙方團隊將繼續就中美經貿問題進行磋商。這將是美國代表團就中美經貿問題的第二次訪華。

來源：路透北京5月29日

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