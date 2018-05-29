永豐金舉行法說 董事會通過完成舉報機制 保護內部檢舉人

永豐金 (2890) 今日下午舉行法說會，總經理朱士廷指出，董事會通過完成「舉報機制」，成立的「誠信經營委員會」共有 3 大特點，包括 8 位委員全由金控及銀行、證券子公司全體獨董組成，除有高度獨立性與專業性外，該委員會隸屬於董事會，層級相當高，可委託律師、會計師等專業人員查核。永豐金為第 5 家成立「誠信經營委員會」，5 月 11 日已召開第一次會議。另外 4 家已成立的包括合庫銀、元大銀、一銀、華南銀。朱士廷強調，董事會通過的「檢舉案件處理辦法」，將由公司稽核單位統一受理檢舉案件，對檢舉人的身分及檢舉內容確實保密，並承諾保護檢舉人不會因檢舉而遭不當處置。



另外，朱士廷也特別報告，永豐金今年第一季手續費收入較去年出現雙位數大幅成長，主要是在證券財富管理轉型成效持續顯現，以及銀行財富管理業務成長，第一季手續費淨收益達 29.21 億元，較上季成長 28.1%，也較去年同期成長 22.4%。



朱士廷指出，銀行第一季手續費收入達 11.55 億元，較上季成長 67%，較去年同期成長 14.6%，其中以保險佔約 55%、信託理財佔 40%、一般信託與保管約佔 5%。銀行財富管理較上季大幅成長的主要原因是保險與基金手續費收入皆大幅成長。



證券的淨手續費收入達 12.45 億元，較上季成長 12.5%，較去年同期成長 39.0%。永豐金指出，永豐證券在現貨市佔率、融資餘額市占率、期權市佔率與複委託市佔率都穩定在市場前四大，承銷主辦案件增加也帶動手續費收入成長。



而永豐金前董事長何壽川之子何奕達因弊案辭銀行董事，是否接著會辭金控董事，朱士廷說，相關狀況不會跟他報告，但尊重股東的選擇。



最後被問及，寶佳資產爭奪台新金董事席次，但寶佳對同樣也持股近一成的永豐金卻不大有興趣，朱士廷說，永豐金董事會改組要等到 2020 年，但台新金是今年改選，可能時間點是原因之一。並認為，寶佳是大股東，股票進出同樣不會向他報告，經營團隊也沒有接觸，只透露上次法說會寶佳有派代表到場關注永豐金營運。

