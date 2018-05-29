TPK-KY董座稱今年為奈米銀元年 第二季谷底 下半年「慢慢熱起來」

TPK-KY 宸鴻 (3673) 於今 (29) 日召開股東會，以奈米銀 (SNW) 卡位可撓式觸控發展，宸鴻董事長江朝瑞表示，經過第二季谷底期，第三、四季會「慢慢熱起來」，布建奈米銀技術長達五年，提供上游奈米銀材料、塗布、Pattern、貼合到模組化一條龍生產，今年將是奈米銀技術元年。主要客戶調整庫存，今年宸鴻營運上、下半年呈現「先蹲後跳」的格局，江朝瑞預期今年跟去年持平或是微幅成長，對於蘋果手機產品表現看法，他強調其拉貨一直持續著，不能以單一機種表現來論斷總體手機產業狀況。

江朝瑞說，觸控技術演進由玻璃、in-cell、薄膜、out-cell，走向奈米銀，其布建奈米銀技術長達五年，目前能夠提供該項觸控技術為美國兩家業者，分別為 3C 奈米，以及其所投資 Cambrios，奈米銀鎖定就是軟式顯示器觸控領域。

江朝瑞分析，現階段手機使用以打電話、看訊息為主，惟 5G 時代來臨，螢幕發展走向大尺寸，例如 6-7 吋，有可能到 10 吋，屆時摺疊式手機螢幕將有興起機會，但技術發展瓶頸在於 cover lens(保護面板) 材料，到底是用玻璃或是薄膜。

手機面板走向大尺化、可撓式之際，ITO 技術因阻抗問題，將被 metal mesh(金屬網格)、奈米銀兩種技術所取代。江朝瑞表示，宸鴻提供上游銀材料、雷射塗布、Pattern、貼合到模組生產服務，將來不排除對外銷售奈米銀材料，目前進行製程標準化、穩定的生產，明年小量出貨，2020 年將有更明顯效應。